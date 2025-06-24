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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
25.06.2025 04:00 - : -
Фламенго
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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 17:58 | Обновлено 24 июня 2025, 18:02
55
0

Лос-Анджелес – Фламенго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы D клубного чемпионата мира 2025

24 июня 2025, 17:58 | Обновлено 24 июня 2025, 18:02
55
0
Лос-Анджелес – Фламенго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Утром, 25 июня, состоится поединок «Лос-Анджелес» – «Фламенго» в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.

Арена в Орландо «Citrus Bowl» будет принимать матч между командами.

Футбольное противостояние начнется в 4 часа утра.

В турнирной таблице «Фламенго» находится на первой строчке (6 баллов), а вот «Лос-Анджелес» с нулем очков – последний.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Лос-Анджелес» – «Фламенго». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лос-Анджелес – Фламенго
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Лос-Анджелес (MLS) Фламенго
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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