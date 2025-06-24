Утром, 25 июня, состоится поединок «Лос-Анджелес» – «Фламенго» в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.

Арена в Орландо «Citrus Bowl» будет принимать матч между командами.

Футбольное противостояние начнется в 4 часа утра.

В турнирной таблице «Фламенго» находится на первой строчке (6 баллов), а вот «Лос-Анджелес» с нулем очков – последний.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Лос-Анджелес» – «Фламенго». Смотреть онлайн. LIVE трансляция