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Клубный чемпионат мира24 июня 2025, 17:58 | Обновлено 24 июня 2025, 18:02
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Лос-Анджелес – Фламенго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы D клубного чемпионата мира 2025
24 июня 2025, 17:58 | Обновлено 24 июня 2025, 18:02
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Утром, 25 июня, состоится поединок «Лос-Анджелес» – «Фламенго» в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.
Арена в Орландо «Citrus Bowl» будет принимать матч между командами.
Футбольное противостояние начнется в 4 часа утра.
В турнирной таблице «Фламенго» находится на первой строчке (6 баллов), а вот «Лос-Анджелес» с нулем очков – последний.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Лос-Анджелес» – «Фламенго». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лос-Анджелес – ФламенгоСмотреть трансляцию
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