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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
25.06.2025 04:00 - : -
Фламенго
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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 11:41 |
19
0

Лос-Анджелес – Фламенго. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 25 июня в 04:00 по Киеву

24 июня 2025, 11:41 |
19
0
Лос-Анджелес – Фламенго. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня на «Ситрес Боул» пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Лос-Анджелес» сыграет против «Фламенго». Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

«Лос-Анджелес»

Команда изначально не входила в список участников турнира. Но в итоге из-за «конфликта владельцев» ФИФА не допустила «Леон». Его место пыталась заполучить вроде бы «Барселона», но квоту приберегли для Северной Америки, в итоге разыграв между представителем Калифорнии и «Америкой». В итоге, обыграв ту голом в эксра-тайме, победитель Открытого кубка США-2024 и лучшая команда западной конференции в прошлом розыгрыше МЛС все же отправилась на турнир ФИФА.

Там их первым противником стал «Челси». И уверенно, 2-0, победил американцев. Потом с «Эсперансом» тем более провалились: снова не забили ни единого гола и пропустили – только раз, но и этого хватило, чтобы досрочно лишиться шансов на плей-офф. Но явно не хочется оставаться без голов и очков, тем более что турнир проводится на аренах Соединенных Штатов.

«Фламенго»

Клуб имеет куда более длительную и богатую историю, чем его оппонент из США. И в 2024-м году, уже при Филипе Луисе, прибавил еще один трофей, кубок Бразилии (при третьем месте в Серии А). За пол года нового сезона к этому присовокупили Суперкубок страны и победу в первенстве штата. Все неплохо складывается и в Копе Либертадорес, где вышли в плей-офф, и в Бразилейрао, где получилось к лету выйти на лидирующие позиции.

На клубном чемпионате мира латиноамериканцы начинали против «Эсперанса». И там оформили «гроссмейстерские» 2-0. Этого, в принципе, ждали, но дальше с «Челси» снова победили, причем с той же разницей голов – 3-1. Правда, соперник долгое время играл в меньшинстве после красной для Джексона.

Статистика личных встреч

Молодой проект из США не успел до этого как-то пересечься с грандом из Рио.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы бразильцев. Но и у них, и у представителя США нет больше турнирной мотивации – ставим на то, что тут все закончился с «тотал меньше 3,0 голов» (коэффициент – 1,6).

Прогноз Sport.ua
Лос-Анджелес
25 июня 2025 -
04:00
Фламенго
Тотал меньше 3,0 1,6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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