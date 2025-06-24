25 июня на «Ситрес Боул» пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Лос-Анджелес» сыграет против «Фламенго». Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

«Лос-Анджелес»

Команда изначально не входила в список участников турнира. Но в итоге из-за «конфликта владельцев» ФИФА не допустила «Леон». Его место пыталась заполучить вроде бы «Барселона», но квоту приберегли для Северной Америки, в итоге разыграв между представителем Калифорнии и «Америкой». В итоге, обыграв ту голом в эксра-тайме, победитель Открытого кубка США-2024 и лучшая команда западной конференции в прошлом розыгрыше МЛС все же отправилась на турнир ФИФА.

Там их первым противником стал «Челси». И уверенно, 2-0, победил американцев. Потом с «Эсперансом» тем более провалились: снова не забили ни единого гола и пропустили – только раз, но и этого хватило, чтобы досрочно лишиться шансов на плей-офф. Но явно не хочется оставаться без голов и очков, тем более что турнир проводится на аренах Соединенных Штатов.

«Фламенго»

Клуб имеет куда более длительную и богатую историю, чем его оппонент из США. И в 2024-м году, уже при Филипе Луисе, прибавил еще один трофей, кубок Бразилии (при третьем месте в Серии А). За пол года нового сезона к этому присовокупили Суперкубок страны и победу в первенстве штата. Все неплохо складывается и в Копе Либертадорес, где вышли в плей-офф, и в Бразилейрао, где получилось к лету выйти на лидирующие позиции.

На клубном чемпионате мира латиноамериканцы начинали против «Эсперанса». И там оформили «гроссмейстерские» 2-0. Этого, в принципе, ждали, но дальше с «Челси» снова победили, причем с той же разницей голов – 3-1. Правда, соперник долгое время играл в меньшинстве после красной для Джексона.

Статистика личных встреч

Молодой проект из США не успел до этого как-то пересечься с грандом из Рио.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы бразильцев. Но и у них, и у представителя США нет больше турнирной мотивации – ставим на то, что тут все закончился с «тотал меньше 3,0 голов» (коэффициент – 1,6).