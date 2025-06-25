Лос-Анджелес и Фламенго разошлись миром на КЧМ. Смоляков сыграл второй тайм
Матч особой роли не играл, бразильская команда уже имела путевку в плей-офф
25 июня в 04:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
«Лос-Анджелес» из США и «Фламенго» из Бразилии играли на арене Citrus Bowl в Орландо.
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Матч особой роли не играл, бразильская команда уже имела путевку в плей-офф.
Команды обменялись голами за несколько минут до окончания матча, и игра завершилась вничью (1:1).
Украинский защитник Артем Смоляков сыграл второй тайм за Лос-Анджелес.
Итоговое положение в группе D: Фламенго (7 очков), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1).
В плей-офф соперником Фламенго будет немецкая Бавария.
Клубный чемпионат мира 2025
3-й тур, 25 июня 2025 года, Орландо (США)
Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия) – 1:1
Голы: Дени Буанга, 84 – Уоллес Ян, 86
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