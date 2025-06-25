Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лос-Анджелес и Фламенго разошлись миром на КЧМ. Смоляков сыграл второй тайм
Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
25.06.2025 04:00 – FT 1 : 1
Фламенго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 06:31 | Обновлено 25 июня 2025, 07:07
217
0

Лос-Анджелес и Фламенго разошлись миром на КЧМ. Смоляков сыграл второй тайм

Матч особой роли не играл, бразильская команда уже имела путевку в плей-офф

25 июня 2025, 06:31 | Обновлено 25 июня 2025, 07:07
217
0
Лос-Анджелес и Фламенго разошлись миром на КЧМ. Смоляков сыграл второй тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня в 04:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

«Лос-Анджелес» из США и «Фламенго» из Бразилии играли на арене Citrus Bowl в Орландо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч особой роли не играл, бразильская команда уже имела путевку в плей-офф.

Команды обменялись голами за несколько минут до окончания матча, и игра завершилась вничью (1:1).

Украинский защитник Артем Смоляков сыграл второй тайм за Лос-Анджелес.

Итоговое положение в группе D: Фламенго (7 очков), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1).

В плей-офф соперником Фламенго будет немецкая Бавария.

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 25 июня 2025 года, Орландо (США)

Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия) – 1:1

Голы: Дени Буанга, 84 – Уоллес Ян, 86

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Уоллес Ян (Фламенго).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
По теме:
Трубин отреагировал на победу Бенфики над Баварией на КЧМ-2025
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Лос-Анджелес – Фламенго – 1:1. Второй тайм Смолякова. Видео голов и обзор
Лос-Анджелес (MLS) Фламенго клубный чемпионат мира по футболу Артем Смоляков Дени Буанга Уоллес Ян видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Футбол | 24 июня 2025, 22:01 9
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе

Лион будет выступать в Лиге 2 в следующем сезоне

Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Футбол | 25 июня 2025, 00:03 7
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025

Матч последнего тура группы С завершился со счетом 1:0 в пользу орлов

В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
Футбол | 24.06.2025, 11:32
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
Футбол | 24.06.2025, 10:54
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
Футбол | 24.06.2025, 12:39
ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
23.06.2025, 06:35 1
Бокс
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 31
Футбол
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
23.06.2025, 23:30
Футбол
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
23.06.2025, 06:59
Футбол
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем