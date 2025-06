Лучший друг Месси. Суарес возглавляет один интересный бомбардирский рейтинг

24 июня легендарный аргентинец Лионель Месси празднует сегодня свой 38-й день рождения.

Несколько дней назад в возрасте 37 лет и 360 дней аргентинский нападающий стал вторым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира, уступая только Серхио Рамосу.

Известный портал Transfermarkt привел другую интересную статистическую таблицу, которая касается одноклубников Месси.

Топ-10 игроков по количеству результативных действий, сделанных в тех матчах, где играл Лионель Месси:

Happy birthday to the great Lionel Messi, who turns 38 years of age today - take a look at the teammates with the most goal participations (direct goals & assists) with the Argentine across his career 🇦🇷⭐️🔥 pic.twitter.com/GoWkJ4Wpw7