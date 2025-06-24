Лучший друг Месси. Суарес возглавляет один интересный бомбардирский рейтинг

24 июня легендарный аргентинец Лионель Месси празднует сегодня свой 38-й день рождения.

Несколько дней назад в возрасте 37 лет и 360 дней аргентинский нападающий стал вторым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира, уступая только Серхио Рамосу.

Известный портал Transfermarkt привел другую интересную статистическую таблицу, которая касается одноклубников Месси.

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Топ-10 игроков по количеству результативных действий, сделанных в тех матчах, где играл Лионель Месси:

116 – Луис Суарес (302 матчей за «Барселону» и «Интер» Майами)

67 – Неймар (206 матчей за «Барселону» и ПСЖ)

54 – Педро (270 матчей за «Барселону»)

53 – Андрес Иньеста (489 матчей за «Барселону»)

48 – Дани Алвес (349 матчей за «Барселону»)

42 – Хави (399 матчей за «Барселону»)

42 – Жорди Альба (395 матчей за «Барселону» и «Интер» Майами)

34 – Килиан Мбаппе (67 матчей за ПСЖ)

29 – Серхио Бускетс (625 матчей за «Барселону» и «Интер» Майами)

27 – Иван Ракитич (277 матчей за «Барселону»)