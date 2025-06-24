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  4. Лучший друг Месси. Суарес возглавляет один интересный бомбардирский рейтинг
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 16:41 | Обновлено 24 июня 2025, 16:49
402
0

Лучший друг Месси. Суарес возглавляет один интересный бомбардирский рейтинг

Он является лучшим по системе гол+пас в тех матчах, где играл Лионель

24 июня 2025, 16:41 | Обновлено 24 июня 2025, 16:49
402
0
Лучший друг Месси. Суарес возглавляет один интересный бомбардирский рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

24 июня легендарный аргентинец Лионель Месси празднует сегодня свой 38-й день рождения.

Несколько дней назад в возрасте 37 лет и 360 дней аргентинский нападающий стал вторым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира, уступая только Серхио Рамосу.

Известный портал Transfermarkt привел другую интересную статистическую таблицу, которая касается одноклубников Месси.

Топ-10 игроков по количеству результативных действий, сделанных в тех матчах, где играл Лионель Месси:

  • 116 – Луис Суарес (302 матчей за «Барселону» и «Интер» Майами)
  • 67 – Неймар (206 матчей за «Барселону» и ПСЖ)
  • 54 – Педро (270 матчей за «Барселону»)
  • 53 – Андрес Иньеста (489 матчей за «Барселону»)
  • 48 – Дани Алвес (349 матчей за «Барселону»)
  • 42 – Хави (399 матчей за «Барселону»)
  • 42 – Жорди Альба (395 матчей за «Барселону» и «Интер» Майами)
  • 34 – Килиан Мбаппе (67 матчей за ПСЖ)
  • 29 – Серхио Бускетс (625 матчей за «Барселону» и «Интер» Майами)
  • 27 – Иван Ракитич (277 матчей за «Барселону»)
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клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Луис Суарес статистика Лионель Месси
Андрей Витренко Источник: Transfermarkt
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