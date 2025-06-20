Лионель Месси обновил свои очередные достижения
Аргентинский форвард «Интер Майами» забил победный гол против «Порту»
В матче второго тура группы А клубного чемпионата мира «Интер Майами» победил «Порту» со счетом 2:1.
Победный мяч за американский клуб прямым ударом со штрафного забил Лионель Месси.
Для Месси этот гол стал 50-м за «Интер Майами» во всех турнирах. Для этого нападающему понадобилась 61 игра.
Аргентинский форвард забил в обоих своих матчах против «Порту»:
- 2011 – «Барселона», Суперкубок УЕФА
- 2025 – «Интер Майами», клубный чемпионат мира
Лионель Месси в 68-й раз в карьере забил гол прямым ударом со штрафного (5-й из них - за «Интер Майами»). За последние 30 лет только Жуниньо забил больше со штрафных ударов - 77.
Также для форварда «Интера» этот гол стал 6-м на клубных чемпионатах мира:
- 7 – Криштиану Роналду
- 6 – Карим Бензема
- 6 – Гарет Бэйл
- 6 – Лионель Месси
Аргентинец стал вторым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира:
- 39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
- 37 лет и 360 дней – Лионель Месси
- 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
- 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди
- 37 лет и 123 дня – Анхель Ди Мария
Всего за свою карьеру Лионель Месси забил 866 голов и сделал 384 ассиста в 1106 матчах.
А по количеству результативных действий аргентинец стал первым игроком в истории, кто достиг отметки в 1250.
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