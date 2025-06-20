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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 01:20 | Обновлено 20 июня 2025, 01:34
187
1

Лионель Месси обновил свои очередные достижения

Аргентинский форвард «Интер Майами» забил победный гол против «Порту»

20 июня 2025, 01:20 | Обновлено 20 июня 2025, 01:34
187
1
Лионель Месси обновил свои очередные достижения
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группы А клубного чемпионата мира «Интер Майами» победил «Порту» со счетом 2:1.

Победный мяч за американский клуб прямым ударом со штрафного забил Лионель Месси.

Для Месси этот гол стал 50-м за «Интер Майами» во всех турнирах. Для этого нападающему понадобилась 61 игра.

Аргентинский форвард забил в обоих своих матчах против «Порту»:

  • 2011 – «Барселона», Суперкубок УЕФА
  • 2025 – «Интер Майами», клубный чемпионат мира

Лионель Месси в 68-й раз в карьере забил гол прямым ударом со штрафного (5-й из них - за «Интер Майами»). За последние 30 лет только Жуниньо забил больше со штрафных ударов - 77.

Также для форварда «Интера» этот гол стал 6-м на клубных чемпионатах мира:

  • 7 – Криштиану Роналду
  • 6 – Карим Бензема
  • 6 – Гарет Бэйл
  • 6 – Лионель Месси

Аргентинец стал вторым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира:

  • 39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
  • 37 лет и 360 дней – Лионель Месси
  • 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
  • 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди
  • 37 лет и 123 дня – Анхель Ди Мария

Всего за свою карьеру Лионель Месси забил 866 голов и сделал 384 ассиста в 1106 матчах.

А по количеству результативных действий аргентинец стал первым игроком в истории, кто достиг отметки в 1250.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Александр Бондарь
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