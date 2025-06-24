5 членов команды Интер Майами снова пересекутся с Луисом Энрике

В матче третьего тура клубного чемпионата мира ПСЖ победил Сиэтл Саундерс со счетом 2:0.

ПСЖ впервые, начиная с сезона 2017/18, одержал 45 побед во всех турнирах.

45 – 2017/18

45 – 2024/25

Эта победа позволила парижанам занять первое место в группе и сыграть в 1/8 финала с Интер Майами.

Интересным фактом является то, что Лионель Месси и Луис Суарес до сих пор являются лучшими бомбардирами команд Луиса Энрике во всех турнирах:

153 – Лионель Месси

120 – Луис Суарес

Также можно отметить тот момент, что Серхио Бускетс сыграл наибольшее количество матчей (181) под руководством Луиса Энрике.

Впервые с 2017 года Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Хавьер Маскерано пересекутся с Луисом Энрике в официальном матче.