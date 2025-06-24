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  4. 5 членов команды Интер Майами снова пересекутся с Луисом Энрике
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 13:02 |
205
0

5 членов команды Интер Майами снова пересекутся с Луисом Энрике

В последний раз это случалось в 2017 году

24 июня 2025, 13:02 |
205
0
5 членов команды Интер Майами снова пересекутся с Луисом Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

В матче третьего тура клубного чемпионата мира ПСЖ победил Сиэтл Саундерс со счетом 2:0.

ПСЖ впервые, начиная с сезона 2017/18, одержал 45 побед во всех турнирах.

  • 45 – 2017/18
  • 45 – 2024/25

Эта победа позволила парижанам занять первое место в группе и сыграть в 1/8 финала с Интер Майами.

Интересным фактом является то, что Лионель Месси и Луис Суарес до сих пор являются лучшими бомбардирами команд Луиса Энрике во всех турнирах:

  • 153 – Лионель Месси
  • 120 – Луис Суарес

Также можно отметить тот момент, что Серхио Бускетс сыграл наибольшее количество матчей (181) под руководством Луиса Энрике.

Впервые с 2017 года Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Хавьер Маскерано пересекутся с Луисом Энрике в официальном матче.

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Интер Майами ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу статистика Луис Энрике Серхио Бускетс Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Хавьер Маскерано
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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