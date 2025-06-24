5 членов команды Интер Майами снова пересекутся с Луисом Энрике
В последний раз это случалось в 2017 году
В матче третьего тура клубного чемпионата мира ПСЖ победил Сиэтл Саундерс со счетом 2:0.
ПСЖ впервые, начиная с сезона 2017/18, одержал 45 побед во всех турнирах.
- 45 – 2017/18
- 45 – 2024/25
Эта победа позволила парижанам занять первое место в группе и сыграть в 1/8 финала с Интер Майами.
Интересным фактом является то, что Лионель Месси и Луис Суарес до сих пор являются лучшими бомбардирами команд Луиса Энрике во всех турнирах:
- 153 – Лионель Месси
- 120 – Луис Суарес
Также можно отметить тот момент, что Серхио Бускетс сыграл наибольшее количество матчей (181) под руководством Луиса Энрике.
Впервые с 2017 года Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Хавьер Маскерано пересекутся с Луисом Энрике в официальном матче.
Lionel Messi (153 réalisations) et Luis Suarez (120 réalisations) sont les 2 meilleurs buteurs sous Luis Enrique en compétition officielle.— Stats Foot (@Statsdufoot) June 24, 2025
Sergio Busquets (181 apparitions) est le joueur ayant disputé le plus de matchs sous Luis Enrique en compétition officielle. #CDMdesclubs…
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