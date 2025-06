ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал защитника представителю Чемпионшипа

Представитель Чемпионшипа, «Вест Бромвич», официально оформил трансфер 32-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Ната Филлипса.

Футболист заключил контракт с новым клубом на три сезона - до 2028 года.

По информации статистического портала Transfermarkt, переход Филлипса обошелся «Вест Бромвичу» в 3.5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Нат выступал за английский клуб «Дерби» на правах аренды. Всего защитник отыграл 33 матча, забив один гол и отдав три ассиста.

