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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал защитника представителю Чемпионшипа
Англия
25 июня 2025, 22:58 |
112
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал защитника представителю Чемпионшипа

Нат Филлипс перебрался в «Вест Бромвич»

25 июня 2025, 22:58 |
112
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал защитника представителю Чемпионшипа
ФК Вест Бромвич. Нат Филлипс

Представитель Чемпионшипа, «Вест Бромвич», официально оформил трансфер 32-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Ната Филлипса.

Футболист заключил контракт с новым клубом на три сезона - до 2028 года.

По информации статистического портала Transfermarkt, переход Филлипса обошелся «Вест Бромвичу» в 3.5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Нат выступал за английский клуб «Дерби» на правах аренды. Всего защитник отыграл 33 матча, забив один гол и отдав три ассиста.

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Андрей Витренко Источник: ФК Вест Бромвич
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