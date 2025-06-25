ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал защитника представителю Чемпионшипа
Нат Филлипс перебрался в «Вест Бромвич»
Представитель Чемпионшипа, «Вест Бромвич», официально оформил трансфер 32-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Ната Филлипса.
Футболист заключил контракт с новым клубом на три сезона - до 2028 года.
По информации статистического портала Transfermarkt, переход Филлипса обошелся «Вест Бромвичу» в 3.5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Нат выступал за английский клуб «Дерби» на правах аренды. Всего защитник отыграл 33 матча, забив один гол и отдав три ассиста.
Summer signing number 1️⃣ pic.twitter.com/Veb410o0Wp— West Bromwich Albion (@WBA) June 23, 2025
A new man at the back. 🗻— West Bromwich Albion (@WBA) June 23, 2025
Beautiful. 😍 pic.twitter.com/6zmhrJq9ir— West Bromwich Albion (@WBA) June 23, 2025
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