Аль-Ахли вписал свое имя в историю африканских команд на КЧМ

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Порту сыграл вничью с Аль-Ахли со счетом 4:4.

Аль-Ахли стал первым африканским клубом (и вторым неевропейским после Сантоса в 1963 году) в истории, который забил 4 гола в ворота европейской команды на клубном чемпионате мира.

Также египетский клуб стал первым, кто сыграл вничью с европейской командой в рамках официального турнира ФИФА.

Порту в третий раз в сезоне пропустил 4 мяча за матч. Предыдущие 2 раза пришлись на матчи против Бенфики.

Также в третий раз в своей истории Порту пропустил 57+ голов за сезон:

Саму Агехова, забив гол в ворота Аль-Ахли, впервые в своей карьере достиг отметки в 30 результативных действий за сезон (27 голов и 3 ассиста).

Также интересным фактом является то, что команды суммарно нанесли 40 ударов по воротам, что является новым рекордом турнира.

