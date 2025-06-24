Аль-Ахли вписал свое имя в историю африканских команд на КЧМ
Порту закончил свой неудачный сезон ничьей с египетским клубом
В матче третьего тура клубного чемпионата мира Порту сыграл вничью с Аль-Ахли со счетом 4:4.
Аль-Ахли стал первым африканским клубом (и вторым неевропейским после Сантоса в 1963 году) в истории, который забил 4 гола в ворота европейской команды на клубном чемпионате мира.
Также египетский клуб стал первым, кто сыграл вничью с европейской командой в рамках официального турнира ФИФА.
Порту в третий раз в сезоне пропустил 4 мяча за матч. Предыдущие 2 раза пришлись на матчи против Бенфики.
Также в третий раз в своей истории Порту пропустил 57+ голов за сезон:
- 64 – 1942/43
- 59 – 1997/98
- 57 – 2024/25
Саму Агехова, забив гол в ворота Аль-Ахли, впервые в своей карьере достиг отметки в 30 результативных действий за сезон (27 голов и 3 ассиста).
Также интересным фактом является то, что команды суммарно нанесли 40 ударов по воротам, что является новым рекордом турнира.
🇪🇸Samu Aghehowa volta a marcar pelo FC Porto nesta edição do Mundial de Clubes:— Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025
vs Inter Miami (pen.)
vs Al-Ahly
Tem participação direta em 30 golos em 45 jogos nesta temporada (27G+3A) pic.twitter.com/NpDYkFlmEj
O 🔵FC Porto sofre 4 golos num jogo pela 3.ª vez nesta temporada:— Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025
🇵🇹Benfica x2 (Liga)
🇪🇬Al-Ahly (Mundial de Clubes) pic.twitter.com/5F889Wd1ml
An eight-goal thriller at MetLife stadium. 🤯#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 24, 2025
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