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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 12:46 | Обновлено 24 июня 2025, 12:47
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Аль-Ахли вписал свое имя в историю африканских команд на КЧМ

Порту закончил свой неудачный сезон ничьей с египетским клубом

24 июня 2025, 12:46 | Обновлено 24 июня 2025, 12:47
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Аль-Ахли вписал свое имя в историю африканских команд на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Порту сыграл вничью с Аль-Ахли со счетом 4:4.

Аль-Ахли стал первым африканским клубом (и вторым неевропейским после Сантоса в 1963 году) в истории, который забил 4 гола в ворота европейской команды на клубном чемпионате мира.

Также египетский клуб стал первым, кто сыграл вничью с европейской командой в рамках официального турнира ФИФА.

Порту в третий раз в сезоне пропустил 4 мяча за матч. Предыдущие 2 раза пришлись на матчи против Бенфики.

Также в третий раз в своей истории Порту пропустил 57+ голов за сезон:

  • 64 – 1942/43
  • 59 – 1997/98
  • 57 – 2024/25

Саму Агехова, забив гол в ворота Аль-Ахли, впервые в своей карьере достиг отметки в 30 результативных действий за сезон (27 голов и 3 ассиста).

Также интересным фактом является то, что команды суммарно нанесли 40 ударов по воротам, что является новым рекордом турнира.

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клубный чемпионат мира по футболу Порту Аль-Ахли Каир статистика рекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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