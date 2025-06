Чем интересным запомнились первые туры клубного чемпионата мира?

На Клубном чемпионате мира сыграно два тура, которые отметились интересными статистическими фактами.

Больше всего перехватов за два матча имеет вингер «Челси» Педру Нету – 8. Ему же принадлежит и другое достижение: он продвинул мяч вперед на наибольшее расстояние среди всех вингеров – 279 метров.

Интересным достижением может похвастаться игрок ПСЖ Витинья. Он является единственным игроком на турнире, который сделал 10+ разрезающих передач двум разным товарищам по команде: по 11 – Хвиче Кварацхелии и Ашрафу Хакими.

Матч между «Ривер Плейт» и «Монтерреем» стал пока самым грубым на турнире – 40 фолов на две команды (22 – «Ривер Плейт», 18 – «Монтеррей»).

Лучшим игроком по системе «гол плюс пас» является Майкл Олисе из «Баварии», на счету которого 3 забитых гола и 2 результативные передачи.

«Манчестер Сити» и «Палмейрас» являются единственными командами, которые еще не пропустили ни одного гола в свои ворота.

8 - No player has completed more take-ons at this year's @FIFACWC than Chelsea's Pedro Neto (8), while he's progressed the ball the furthest distance upfield of any winger (279 metres). Perpetual. pic.twitter.com/SJPxG1ev4B — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2025

42 - As well as making the second most line-breaking passes at this year's @FIFACWC (42), Vitinha is the only player to make 10+ line-breaking passes to two different teammates (11 to both Achraf Hakimi and Khvicha Kvaratskhelia). Threaded. pic.twitter.com/s5YikmDzKT — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2025