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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 17:20 | Обновлено 23 июня 2025, 17:44
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0

С партнером Лунина. Символическая сборная 2-го тура группового этапа КЧМ

Известны имена 11-ти лучших игроков после того, как все команды сыграли по два матча

23 июня 2025, 17:20 | Обновлено 23 июня 2025, 17:44
151
0
С партнером Лунина. Символическая сборная 2-го тура группового этапа КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Обнародована символическая сборная 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

В воротах место занял коллега и конкурент Андрея Лунина - бельгиец Тибо Куртуа.

На этой неделе сборная тура имеет расположение 3-2-3-2.

Символическая сборная:

  • Вратарь: Тибо Куртуа (Реал Мадрид);
  • Защита: Хоакин Пикерес (Палмейрас), Мануэль Аканджи (Манчестер Сити), Александер Барбоса (Ботафого);
  • Полузащита: Николо Барелла (Интер Милан), Пабло Барриос (Атлетико), Кенан Йилдиз (Ювентус), Лионель Месси (Интер Майами), Анхель ди Мария (Бенфика);
  • Нападение: Джон Ариас (Флуминенсе), Гарри Кейн (Бавария).

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Александр Сильченко Источник: DAZN
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