Клубный чемпионат мира23 июня 2025, 17:20 | Обновлено 23 июня 2025, 17:44
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С партнером Лунина. Символическая сборная 2-го тура группового этапа КЧМ
Известны имена 11-ти лучших игроков после того, как все команды сыграли по два матча
23 июня 2025, 17:20 | Обновлено 23 июня 2025, 17:44
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Обнародована символическая сборная 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.
В воротах место занял коллега и конкурент Андрея Лунина - бельгиец Тибо Куртуа.
На этой неделе сборная тура имеет расположение 3-2-3-2.
Символическая сборная:
- Вратарь: Тибо Куртуа (Реал Мадрид);
- Защита: Хоакин Пикерес (Палмейрас), Мануэль Аканджи (Манчестер Сити), Александер Барбоса (Ботафого);
- Полузащита: Николо Барелла (Интер Милан), Пабло Барриос (Атлетико), Кенан Йилдиз (Ювентус), Лионель Месси (Интер Майами), Анхель ди Мария (Бенфика);
- Нападение: Джон Ариас (Флуминенсе), Гарри Кейн (Бавария).
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