Будет помогать Миколенко. Эвертон определился с первым летним трансфером
Кенни Тэте готов оставить «Фулхэм»
Английский клуб «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколено, в ближайшее время объявит о первом летнем трансфере.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ириски» пришли к согласию о переходе защитника «Фулхэма» Кенни Тете на правах свободного агента. Футболист подпишет контракт на три года.
Тете представляет цвета «Фулхэма» с 2020 года. В течение пяти сезонов Кенни отыграл 121 поединок, оформив четыре гола и 10 ассистов.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton have reached verbal agreement to sign Kenny Tete as free agent, three year deal in place.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025
Contract until June 2028 and formal steps to follow next week.
Here we go, soon. ✅ pic.twitter.com/oqPGK0r346
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