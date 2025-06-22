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Англия
22 июня 2025, 13:24 | Обновлено 22 июня 2025, 13:26
584
0

Будет помогать Миколенко. Эвертон определился с первым летним трансфером

Кенни Тэте готов оставить «Фулхэм»

22 июня 2025, 13:24 | Обновлено 22 июня 2025, 13:26
584
0
Будет помогать Миколенко. Эвертон определился с первым летним трансфером
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенни Тете

Английский клуб «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколено, в ближайшее время объявит о первом летнем трансфере.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ириски» пришли к согласию о переходе защитника «Фулхэма» Кенни Тете на правах свободного агента. Футболист подпишет контракт на три года.

Тете представляет цвета «Фулхэма» с 2020 года. В течение пяти сезонов Кенни отыграл 121 поединок, оформив четыре гола и 10 ассистов.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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