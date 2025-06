Будет помогать Миколенко. Эвертон определился с первым летним трансфером

Английский клуб «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколено, в ближайшее время объявит о первом летнем трансфере.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ириски» пришли к согласию о переходе защитника «Фулхэма» Кенни Тете на правах свободного агента. Футболист подпишет контракт на три года.

Тете представляет цвета «Фулхэма» с 2020 года. В течение пяти сезонов Кенни отыграл 121 поединок, оформив четыре гола и 10 ассистов.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton have reached verbal agreement to sign Kenny Tete as free agent, three year deal in place.



Contract until June 2028 and formal steps to follow next week.



