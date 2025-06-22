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Англия
22 июня 2025, 11:58 | Обновлено 22 июня 2025, 11:59
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0

Защита разваливается. Партнер Забарного переедет в чемпионат Шотландии

Макс Эронз в следующем сезоне будет играть в аренде за «Рейнджерс»

22 июня 2025, 11:58 | Обновлено 22 июня 2025, 11:59
270
0
Защита разваливается. Партнер Забарного переедет в чемпионат Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Эронз

25-летний правый защитник «Борнмута» Макс Эронз продолжит карьеру в шотландском клубе «Рейнджерс».

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист в следующем сезоне будет выступать за коллектив из Глазго на правах аренды.

Макс присоединился к «вишням» летом 2023 года, сыграв всего 27 поединков (один ассист).

Фланговый защитник начал текущий сезон в составе клуба АПЛ, однако зимой Макс стал игроком «Валенсии» на правах аренды. За испанцев Эронз успел отбегать пять матчей.

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Макс Эронз Борнмут Глазго Рейнджерс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Шотландии по футболу аренда игрока Николо Скира
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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