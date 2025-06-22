Защита разваливается. Партнер Забарного переедет в чемпионат Шотландии

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Макс Эронз в следующем сезоне будет играть в аренде за «Рейнджерс»
25-летний правый защитник «Борнмута» Макс Эронз продолжит карьеру в шотландском клубе «Рейнджерс».
По информации инсайдера Николо Скиры, футболист в следующем сезоне будет выступать за коллектив из Глазго на правах аренды.
Макс присоединился к «вишням» летом 2023 года, сыграв всего 27 поединков (один ассист).
Фланговый защитник начал текущий сезон в составе клуба АПЛ, однако зимой Макс стал игроком «Валенсии» на правах аренды. За испанцев Эронз успел отбегать пять матчей.
Done Deal! Max #Aarons to #RangersFC from #Bournemouth on loan until June 2026. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2025
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