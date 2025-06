Защита разваливается. Партнер Забарного переедет в чемпионат Шотландии

25-летний правый защитник «Борнмута» Макс Эронз продолжит карьеру в шотландском клубе «Рейнджерс».

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист в следующем сезоне будет выступать за коллектив из Глазго на правах аренды.

Макс присоединился к «вишням» летом 2023 года, сыграв всего 27 поединков (один ассист).

Фланговый защитник начал текущий сезон в составе клуба АПЛ, однако зимой Макс стал игроком «Валенсии» на правах аренды. За испанцев Эронз успел отбегать пять матчей.

