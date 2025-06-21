Борнмут отклонил второе предложение по Забарному. ПСЖ принял решение
Парижане готовят еще один раунд переговоров
22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».
По информации британских СМИ, на днях «ПСЖ» сделал уже второе предложение по трансферу Ильи – 55 миллионов евро. «Борнмут», как и первый запрос, отклонил. Однако в Париже настроены оптимистично и уже готовят третье предложение по украинцу.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».
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