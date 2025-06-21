Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут отклонил второе предложение по Забарному. ПСЖ принял решение
Англия
21 июня 2025, 23:00 | Обновлено 21 июня 2025, 23:21
2938
3

Борнмут отклонил второе предложение по Забарному. ПСЖ принял решение

Парижане готовят еще один раунд переговоров

21 июня 2025, 23:00 | Обновлено 21 июня 2025, 23:21
2938
3
Борнмут отклонил второе предложение по Забарному. ПСЖ принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации британских СМИ, на днях «ПСЖ» сделал уже второе предложение по трансферу Ильи – 55 миллионов евро. «Борнмут», как и первый запрос, отклонил. Однако в Париже настроены оптимистично и уже готовят третье предложение по украинцу.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

По теме:
Замена ушедшим. ЛНЗ подписал четырех новичков
Роме срочно нужны 10 миллионов евро. Клуб продает форварда
«Это самый большой комплимент». В Англии Забарного поставили выше Хейсена
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Football365
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Футбол | 21 июня 2025, 13:44 5
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись

Де Брюйне, Сане, Кунья и закупка в «Ман Сити»

Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Теннис | 21 июня 2025, 19:50 6
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме

В решающем поединке соревнований в Британии Даяна встретится с Маккартни Кесслер

Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Футбол | 21.06.2025, 14:48
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Футбол | 22.06.2025, 00:13
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
Футбол | 21.06.2025, 08:19
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Оце Борнмут руки викручує. Якби Хейсена в Реал не продали, набагато б лояльнішими були
Ответить
+2
Олег
От гондураси !!!Другий Шахтер !!!!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
20.06.2025, 21:07
Бокс
Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция
Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция
20.06.2025, 14:36 2
Футбол
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
20.06.2025, 23:47 17
Другие виды
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
20.06.2025, 03:08
Футбол
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 65
Футбол
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
21.06.2025, 08:26 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
20.06.2025, 08:16 1
Бокс
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
21.06.2025, 05:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем