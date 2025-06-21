Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У ПСЖ появился конкурент по трансферу Забарного. Клуб будет играть в ЛЧ
Англия
21 июня 2025, 00:20 |
764
0

У ПСЖ появился конкурент по трансферу Забарного. Клуб будет играть в ЛЧ

Илья интересует «Тоттенхэм»

21 июня 2025, 00:20 |
764
0
У ПСЖ появился конкурент по трансферу Забарного. Клуб будет играть в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но это не единственный клуб-участник Лиги чемпионов, который рассчитывает купить украинца. Забарного посоветовали подписать победителю Лиги Европы лондонскому «Тоттенхэму». Лондонский клуб заинтересовался кандидатурой Ильи, «шпоры» считают, что под руководством нового тренера Томаса Франка Забарный продолжит свой прогресс и может вырасти в одного из лучших центрбеков современности.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился экс-игроком Динамо и двумя братьями
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Ворскла осталась без нескольких игроков. Тренера еще нет
Илья Забарный трансферы АПЛ трансферы Тоттенхэм ПСЖ Борнмут
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
Футбол | 20 июня 2025, 03:08 0
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет

Пеп похвалил экс-игрока «Арсенала» Тео Уолкотта

Стартовые составы. Украинец – в заявке на матч Лос-Анджелеса с Эсперансом
Футбол | 21 июня 2025, 00:43 0
Стартовые составы. Украинец – в заявке на матч Лос-Анджелеса с Эсперансом
Стартовые составы. Украинец – в заявке на матч Лос-Анджелеса с Эсперансом

21 июня в 01:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Футбол | 20.06.2025, 23:01
Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Футбол | 20.06.2025, 07:37
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Футбол | 20.06.2025, 12:16
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 18
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
19.06.2025, 14:44 3
Футбол
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
20.06.2025, 03:26 1
Бокс
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем