У ПСЖ появился конкурент по трансферу Забарного. Клуб будет играть в ЛЧ

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но это не единственный клуб-участник Лиги чемпионов, который рассчитывает купить украинца. Забарного посоветовали подписать победителю Лиги Европы лондонскому «Тоттенхэму». Лондонский клуб заинтересовался кандидатурой Ильи, «шпоры» считают, что под руководством нового тренера Томаса Франка Забарный продолжит свой прогресс и может вырасти в одного из лучших центрбеков современности.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.