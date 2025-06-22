Реал – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы Н клубного чемпионата мира 2025
В воскресенье, 22 июня, состоится поединок второго тура клубного чемпионата мира в группе Н между коллективами «Реал» Мадрид и «Пачука».
Матч будет принимать арена «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.
Перед стартовым свистком «Реал» в турнирной таблице находится на втором месте (один балл), а вот «Пачука» занимает четвертую позицию (ноль очков).
Запланировано, что игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Реал» – «Пачука». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состоялись матчи второго тура в группе B
Победитель Лиги чемпионов – о Месси