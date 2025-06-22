В воскресенье, 22 июня, состоится поединок второго тура клубного чемпионата мира в группе Н между коллективами «Реал» Мадрид и «Пачука».

Матч будет принимать арена «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Перед стартовым свистком «Реал» в турнирной таблице находится на втором месте (один балл), а вот «Пачука» занимает четвертую позицию (ноль очков).

Запланировано, что игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Реал» – «Пачука». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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