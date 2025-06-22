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22 июня, во втором круге группового этапа клубного чемпионата мира между собой сыграют Реал Мадрид и Пачука. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

«Сливочные» приехали на турнир в качестве одного из фаворитов, даже несмотря на то, что они ничего не выигрывали в прошедшем сезоне. По составу Реал может тягаться с любым соперником на этом чемпионате, а вот в плане игры не все так однозначно. Стартовый матч против Аль-Хиляля из Саудовской Аравии выдался тяжелым, соперник смотрелся весьма достойно, но Реал имел шанс вырвать победу в компенсированное время к матчу, однако, Асенсио не реализовал пенальти – 1:1.

Дебют Алонсо получился не самый яркий, не было Мбаппе, не впечатлял и Винисиус, моментами казалось, что команде не хватает взаимопонимания. Хоть матч был не самым лучшим, пока вся борьба впереди, цель выиграть группу, а может и турнир, остается актуальной.

Пачука

Мексиканский клуб начал этот турнир с битвы против австрийского Зальцбурга, букмекеры в том матче давали соперникам равные шансы на успех. Пачука уверенно начала матч, выглядела лучше, но пропустила в конце первого тайма. Во второй половине удалось сравнять счет, но на 76-й минуте соперник сумел забить победный мяч, в итоге поражение 1:2.

Пачука не заслуживала поражения в первой игре, команда действительно пыталась атаковать, создавать моменты, но подвела реализация. Теперь команда оказалась в таком положении, когда шансы на плей-офф выглядят низкими, важно показать высокий уровень футбола против серьезных соперников.

Личные встречи

Один из редких случаев, когда соперники, представляющие разные континенты на этом турнире, ранее пересекались. Единственную очную встречу соперники провели полгода назад, в финале Межконтинентального кубка, когда Реал одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Прогноз

Конечно, Реал безоговорочный фаворит этой пары, испанскому гранду надо реабилитироваться за не лучший старт на этом турнире.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реала – 1,33, ничья – 5,35, победа Пачуки – 8,57. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, мадридцы будут диктовать свои условия в этой встрече, а Пачука постарается огрызаться, ставка на успех фаворита с форой -1,5 гола за 1,91.