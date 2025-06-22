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Реал Мадрид
22.06.2025 22:00 - : -
Пачука
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 13:58 | Обновлено 22 июня 2025, 20:36
163
0

Реал – Пачука. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы Н клубного чемпионата мира 2025

22 июня 2025, 13:58 | Обновлено 22 июня 2025, 20:36
163
0
Реал – Пачука. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 июня, состоится поединок второго тура клубного чемпионата мира в группе Н между коллективами «Реал» Мадрид и «Пачука».

Матч будет принимать арена «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Перед стартовым свистком «Реал» в турнирной таблице находится на втором месте (один балл), а вот «Пачука» занимает четвертую позицию (ноль очков).

Запланировано, что игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Реал» – «Пачука». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал – Пачука
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Пачука Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Андрей Лунин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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