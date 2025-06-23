Хаби АЛОНСО: «Эта победа дает Реалу мощный импульс в плане игры»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо пообщался с представителями прессы во время пресс-конференции на стадионе «Бэнк оф Америка» в Шарлотте. Он прокомментировал победу «Реала» над «Пачукой» (3:1) во 2-м туре клубного чемпионата мира 2025:

«Я не скажу, что три гола стали следствием того, что мы специально работали над подключениями полузащитников, но мы действительно говорили об этом во время паузы на воду. У ребят есть качество, а завершающая стадия атак была фантастической. Это дало нам преимущество в сложной ситуации – мы остались вдесятером уже на 7-й минуте.

Команда проявила дисциплину и самопожертвование, знала, как контролировать игру без мяча. Мы понимали: если отберем мяч, сможем убежать в атаку – так и забивали. Преимущество 3:0 было важным, чтобы потом не пришлось излишне давить, если мы все же пропустим, как и произошло. Это победа, которая придает нам уверенности в нашем футболе и морального подъема для участия в этом турнире.

Мы были вынуждены обороняться в меньшинстве, низким блоком, а для этого нужно уметь терпеть и иметь смирение, чтобы дождаться своего момента. Линия защиты хорошо контролировала штрафную, а в атаке у нас были неплохие отрезки владения. Мы вынесли из этой игры много позитива – особенно три очка. Мы не смогли в полной мере показать то, над чем работали, поэтому пришлось адаптироваться, сохранять баланс и владение мячом, чтобы игроки чувствовали себя уверенно.

Будущие вызовы как тренера? Их много, но главное – сформировать игровую идею, чтобы мы могли узнавать себя в каждом матче. Это требует времени. Мы также хотим воспитать культуру правильного использования игрового контекста. Нам нужен футбольный интеллект – и сегодня мы смогли быстро подстроиться. После паузы на воду мы поговорили, и с того момента провели отличную игру.

Удаление Асенсио и расистские оскорбления в адрес Рюдигера? Удаление было лишним. Мы поддерживаем Тони, посмотрим, что будет дальше. Протокол ФИФА был активирован, и мы на стороне игрока. Это недопустимо, и мы верим его словам. Сейчас ведется расследование.

Вальверде? Я видел немного футболистов с такими физическими качествами. Он напоминает мне Стивена Джеррарда. Он может играть на любой позиции, и я счастлив, что тренирую его. Каждый тренер хотел бы иметь такого, как Вальверде, в своей команде. Он компенсировал неудачу с пенальти в прошлом матче и показал свой бойцовский дух в праздновании.

Физическое состояние Мбаппе? Я с нетерпением жду его возвращения, но нужно наблюдать за динамикой. Мы возвращаемся во Флориду – посмотрим, как он себя будет чувствовать. Мы ждем его. Жара? Было очень жарко, но влажность не такая высокая, как в первой игре. Когда прохладнее – легче, но уж как есть. Это не изменить – надо принять.

Любовь фанатов к Модричу? Это трогательно. Он заслуживает этого как человек, и я надеюсь, что он наслаждается любовью, которую получает от болельщиков по всему миру. Все признают его легендарный статус в футболе. Сегодня он вышел и сыграл отлично».