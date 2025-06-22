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Евро U21
Испания U21
21.06.2025 22:00 – FT 1 : 3
Англия U21
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Молодежные турниры
22 июня 2025, 00:05 |
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Англия и Испания определили полуфиналиста молодежного Евро-2025

Три льва победили испанцев со счетом 3:1

22 июня 2025, 00:05 |
155
0
Англия и Испания определили полуфиналиста молодежного Евро-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Англия U-21

В Словакии продолжается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

18 июня состоялся четвертьфинальный матч Испания U-21 – Англия U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на стадионе Anton Malatinsky Stadium в словацком городе Трнава. Три льва победили испанцев со счетом 3:1

Англичане шокировали испанцев в дебюте матча – сначала на 10-й забил Джеймс Макети, а уже через пять минут Харви Эллиотт удвоил преимущество Трех львов. Еще до перерыва испанцы сократили отставание благодаря пенальти в исполнении Хави Герры.

Во втором тайме испанцы пытались сравнять, но безуспешно. Финальное слово было за англичанами – на 90+4-й забил Эллиот Андерсон.

В полуфинальном матче Англия сыграет против молодежной команды Нидерландов. В нижней части сетки встретятся: Германия – Италия, Дания – Франция.

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. Четвертьфинал, 21 июня.

Испания U-21 – Англия U-21 – 1:3

Голы: Герра, 39 (п) – Макетти, 10, Эллиотт, 15, Андерсон, 90+5.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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