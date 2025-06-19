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Евро U21
Испания U21
21.06.2025 22:00 - : -
Англия U21
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19 июня 2025, 19:22 | Обновлено 19 июня 2025, 19:36
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Испания U-21 – Англия U-21. Прогноз и анонс на 1/4 финала молодежного Евро

Матч начнется 21 июня в 22:00 по Киеву

19 июня 2025, 19:22 | Обновлено 19 июня 2025, 19:36
100
0
Испания U-21 – Англия U-21. Прогноз и анонс на 1/4 финала молодежного Евро
Молодежная сборная Англии по футболу

В субботу, 21 июня, состоится четвертьфинал молодежного Евро U-21 между сборными Испании и Англии. По Киеву игра начнется в 22:00.

Испания U-21

На отборе коллектив получил 28 очков (была всего 1 осечка – ничья против Бельгии) за 10 матчей и занял 1-е место, получив прямую путевку на турнир. Евро команда начала с победы над Словакией, далее молодежная «Фурия Роха» одолела Румынию, а в последнем туре сыграла вничью с Италией. Но из-за лучшей разницы забитых/пропущенных именно Испания заняла 1-е место в группе А.

Англия U-21

Действующие обладатели трофея получили 25 очков в 10 играх квалификации, заняли 1-е место группы и получили прямую путевку на турнир. Однако групповой этап Евро команда провела не так уверенно – после победы в 1-м туре над Чехией англичане сыграли вничью со Словенией и потерпели поражение от Германии. Однако 4 очков было достаточно для выхода в плей-офф.

Личные встречи

В последний раз в официальном поединке команды встречались еще в финале Евро 2023. Тогда минимальную победу одержала сборная Англии. Однако с тех пор в составах коллективов произошло немало перемен.

Интересные факты

  • Только 2 команды прошли в плей-офф Евро, имея 4 очка после группового этапа – Англия и Нидерланды.
  • Ни одна команда не забила больше голов в квалификации на турнир, чем сборная Англии – 41 мяч.
  • Испания забила 6 голов на групповом этапе Евро – 3-й лучший показатель среди всех команд на турнире.

Возможные стартовые составы

Испания: Итурбе – Буэну, Москера, Таррега, Пубил – Турьентес, Герра – Лопес, Торре, Санчес – Молейро

Англия: Бидл – Ливраменто, Хекни, Крессвелл, Кванса – Эллиот, Андерсон, Грей – Нванери, Роу, Макети

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua
Испания U21
21 июня 2025 -
22:00
Англия U21
Обе забьют 1.83 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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