В субботу, 21 июня, состоится четвертьфинал молодежного Евро U-21 между сборными Испании и Англии. По Киеву игра начнется в 22:00.

Испания U-21

На отборе коллектив получил 28 очков (была всего 1 осечка – ничья против Бельгии) за 10 матчей и занял 1-е место, получив прямую путевку на турнир. Евро команда начала с победы над Словакией, далее молодежная «Фурия Роха» одолела Румынию, а в последнем туре сыграла вничью с Италией. Но из-за лучшей разницы забитых/пропущенных именно Испания заняла 1-е место в группе А.

Англия U-21

Действующие обладатели трофея получили 25 очков в 10 играх квалификации, заняли 1-е место группы и получили прямую путевку на турнир. Однако групповой этап Евро команда провела не так уверенно – после победы в 1-м туре над Чехией англичане сыграли вничью со Словенией и потерпели поражение от Германии. Однако 4 очков было достаточно для выхода в плей-офф.

Личные встречи

В последний раз в официальном поединке команды встречались еще в финале Евро 2023. Тогда минимальную победу одержала сборная Англии. Однако с тех пор в составах коллективов произошло немало перемен.

Интересные факты

Только 2 команды прошли в плей-офф Евро, имея 4 очка после группового этапа – Англия и Нидерланды.

Ни одна команда не забила больше голов в квалификации на турнир, чем сборная Англии – 41 мяч.

Испания забила 6 голов на групповом этапе Евро – 3-й лучший показатель среди всех команд на турнире.

Возможные стартовые составы

Испания: Итурбе – Буэну, Москера, Таррега, Пубил – Турьентес, Герра – Лопес, Торре, Санчес – Молейро

Англия: Бидл – Ливраменто, Хекни, Крессвелл, Кванса – Эллиот, Андерсон, Грей – Нванери, Роу, Макети

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua Испания U21 Англия U21 Обе забьют 1.83 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.