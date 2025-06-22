Испания U21

Сборная Англии U-21 уверенно вышла в полуфинал молодежного Евро-2025, обыграв Испанию U-21 со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче.

Поединок состоялся 21 июня на стадионе Антона Малатински в словацкой Трнаве.

Начало игры прошло под преимуществом англичан. На 10-й минуте Джеймс Макати открыл счет, а еще через 5 минут Харви Эллиотт удвоил преимущество. Испанцы ответили лишь в концовке первого тайма – Хави Герра реализовал пенальти.

Во втором тайме испанцы владели территориальным преимуществом, однако пропустили в третий раз в компенсированное время – Эллиот Андерсон реализовал пенальти и установил окончательный счет (3:1).

Англия стала вторым полуфиналистом турнира и теперь 25 июня сыграет именно с Нидерландами за выход в финал.

Евро-2025 U-21. 1/4 финала, 21 июня 2025

Испания U-21 – Англия U-21 – 1:3

Голы: Герра, 39 (пен) – Макати, 10, Эллиотт, 15, Андерсон, 90+4 (пен)

Видео голов и обзор матча