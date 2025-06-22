Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-21 – Англия U-21 – 1:3. Четвертьфинал ЧЕ. Видео голов и обзор
Евро U21
Испания U21
21.06.2025 22:00 – FT 1 : 3
Англия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
22 июня 2025, 01:15 | Обновлено 22 июня 2025, 01:23
70
0

Испания U-21 – Англия U-21 – 1:3. Четвертьфинал ЧЕ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата Европы U-21

22 июня 2025, 01:15 | Обновлено 22 июня 2025, 01:23
70
0
Испания U-21 – Англия U-21 – 1:3. Четвертьфинал ЧЕ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии U-21 уверенно вышла в полуфинал молодежного Евро-2025, обыграв Испанию U-21 со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче.

Поединок состоялся 21 июня на стадионе Антона Малатински в словацкой Трнаве.

Начало игры прошло под преимуществом англичан. На 10-й минуте Джеймс Макати открыл счет, а еще через 5 минут Харви Эллиотт удвоил преимущество. Испанцы ответили лишь в концовке первого тайма – Хави Герра реализовал пенальти.

Во втором тайме испанцы владели территориальным преимуществом, однако пропустили в третий раз в компенсированное время – Эллиот Андерсон реализовал пенальти и установил окончательный счет (3:1).

Англия стала вторым полуфиналистом турнира и теперь 25 июня сыграет именно с Нидерландами за выход в финал.

Евро-2025 U-21. 1/4 финала, 21 июня 2025

Испания U-21 – Англия U-21 – 1:3

Голы: Герра, 39 (пен) – Макати, 10, Эллиотт, 15, Андерсон, 90+4 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Эллиот Андерсон (Англия U21).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Хави Герра (Испания U21).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Англия U21).
По теме:
Флуминенсе – Ульсан ХД. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Определен последний участник Ла Лиги 2025/26. Это бывшая команда Лунина
ВИДЕО. Как Карбони принес Интеру победу над Уровой на 90+2-й минуте
сборная Испании по футболу U-21 сборная Англии по футболу U-21 Евро-2025 U-21 Испания - Англия Джеймс Макати Харви Эллиотт Хави Герра Эллиот Андерсон видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Футбол | 21 июня 2025, 08:26 3
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение

Мендеш обратился с предложением к Флорентино Пересу

Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Футбол | 21 июня 2025, 14:48 42
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца

Ожидается, что Владислав Ванат перейдет из «Динамо» в «Сандерленд»

Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Теннис | 21.06.2025, 19:50
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Футбол | 21.06.2025, 13:44
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Футбол | 22.06.2025, 00:48
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
21.06.2025, 05:19 1
Бокс
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
20.06.2025, 03:08
Футбол
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
21.06.2025, 01:45 4
Футбол
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
20.06.2025, 00:02 5
Футбол
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
20.06.2025, 06:07 16
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
20.06.2025, 08:16 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
20.06.2025, 03:45 1
Футбол
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
20.06.2025, 21:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем