Испания U21

Испания U-21 – Англия U-21 – 1:3. Четвертьфинал ЧЕ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата Европы U-21
Сборная Англии U-21 уверенно вышла в полуфинал молодежного Евро-2025, обыграв Испанию U-21 со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче.
Поединок состоялся 21 июня на стадионе Антона Малатински в словацкой Трнаве.
Начало игры прошло под преимуществом англичан. На 10-й минуте Джеймс Макати открыл счет, а еще через 5 минут Харви Эллиотт удвоил преимущество. Испанцы ответили лишь в концовке первого тайма – Хави Герра реализовал пенальти.
Во втором тайме испанцы владели территориальным преимуществом, однако пропустили в третий раз в компенсированное время – Эллиот Андерсон реализовал пенальти и установил окончательный счет (3:1).
Англия стала вторым полуфиналистом турнира и теперь 25 июня сыграет именно с Нидерландами за выход в финал.
Евро-2025 U-21. 1/4 финала, 21 июня 2025
Испания U-21 – Англия U-21 – 1:3
Голы: Герра, 39 (пен) – Макати, 10, Эллиотт, 15, Андерсон, 90+4 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
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