Испания U21

В Словакии продолжается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

18 июня в 22:00 по Киеву будет сыгран четвертьфинальный матч Испания U-21 – Англия U-21.

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Команды определят полуфиналиста на Anton Malatinsky Stadium в словацком городе Трнава.

Испания U-21 заняла первое место в группе A (7 пунктов), опередив по разнице мячей Италию U-21, с которой сыграла вничью (1:1).

Англия U-21 с 4 очками заняла вторую позицию в группе C, пропустив вперед Германию U-21 после поражения в игре между собой (1:2).

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Победитель матча выйдет в полуфинал на победителя пары Португалия – Нидерланды. В нижней части сетки встретятся: Германия – Италия, Дания – Франция.

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Испания U-21 – Англия U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE