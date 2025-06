Бавария продолжила беспроигрышную серию на клубных чемпионатах мира

В матче второго тура клубного чемпионата мира Бавария победила Бока Хуниорс со счетом 2:1.

Бавария стала первой, победившей команду из Южной Америки на клубном чемпионате мира этого года. До этой игры беспроигрышная серия клубов КОНМЕБОЛ составляла 9 матчей.

Бавария стала вторым клубом после Фламенго, гарантировавшего себе выход к следующей стадии турнира.

Мюнхенцы победили во всех 6 матчах на клубных чемпионатах мира, в которых принимали участие. А если учесть результаты межконтинентальных кубков, то беспроигрышная серия Баварии составляет уже 9 матчей.

Очередной гол за Баварию забил Майкл Олисе. Забивная серия игрока Баварии составляет уже 6 матчей подряд во всех турнирах за клуб.

В последних семи матчах за Баварию Олисе забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Если принимать во внимание весь сезон, то на счету Майкла Олисе уже есть 20 голов и 21 ассист за Баварию во всех турнирах.

Интересным фактом является то, что в тех матчах, в которых Олисе забивал гол, Бавария не потерпела ни одного поражения (14 побед и 2 ничьих).

Two wins on the bounce and @FCBayern are into the #FIFACWC Round of 16! 👏