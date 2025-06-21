Бавария продолжила беспроигрышную серию на клубных чемпионатах мира
Майкл Олисе имеет уникальную статистику в Баварии
В матче второго тура клубного чемпионата мира Бавария победила Бока Хуниорс со счетом 2:1.
Бавария стала первой, победившей команду из Южной Америки на клубном чемпионате мира этого года. До этой игры беспроигрышная серия клубов КОНМЕБОЛ составляла 9 матчей.
Бавария стала вторым клубом после Фламенго, гарантировавшего себе выход к следующей стадии турнира.
Мюнхенцы победили во всех 6 матчах на клубных чемпионатах мира, в которых принимали участие. А если учесть результаты межконтинентальных кубков, то беспроигрышная серия Баварии составляет уже 9 матчей.
- 1976: Бавария – Крузейро 2:0
- 1976: Крузейро – Бавария 0:0
- 2001: Бавария – Бока Хуниорс 1:0
- 2013: Бавария – Гуанджоу Эвергранд 3:0
- 2013: Бавария – Раджа Касабланка 2:0
- 2020: Бавария – Аль-Ахли 2:0
- 2020: Бавария – Тигрес 1:0
- 2025: Бавария – Окленд Сити 10:0
- 2025: Бавария – Бока Хуниорс 2:1
Очередной гол за Баварию забил Майкл Олисе. Забивная серия игрока Баварии составляет уже 6 матчей подряд во всех турнирах за клуб.
В последних семи матчах за Баварию Олисе забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Если принимать во внимание весь сезон, то на счету Майкла Олисе уже есть 20 голов и 21 ассист за Баварию во всех турнирах.
Интересным фактом является то, что в тех матчах, в которых Олисе забивал гол, Бавария не потерпела ни одного поражения (14 побед и 2 ничьих).
Two wins on the bounce and @FCBayern are into the #FIFACWC Round of 16! 👏— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 21, 2025
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