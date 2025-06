Матч Бенфика – Окленд приостановлен после первого тайма. Известна причина

20 июня проходит матч второго тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором встретились португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Команды играют на стадионе «Inter&Co Stadium» в американском Орландо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

После первого тайма лиссабонский коллектив побеждает со счетом 1:0.

Стало известно, что матч был приостановлен из-за плохих погодных условий.

WEATHER DELAY!



The second half of @SLBenfica x @AucklandCity_FC has been delayed due to weather conditions. Stay tuned for more information!



Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL