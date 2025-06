ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Реала будет выступать в чемпионате Катара

33-летний испанский вингер Пабло Сарабия стал новым футболистом катарского клуба «Аль-Араби».

Возрастной футболист перешел в команду на правах свободного агента, подписав контракт на два года.

С января 2023 года Пабло представлял цвета английского клуба «Вулверхэмптон». На счету вингера 77 матчей за «волков», в которых было оформлено восемь голов и 12 ассистов.

Сарабия – воспитанник мадридского «Реала», который провел всего один матч за основную команду «сливочных». Также Пабло в своей карьере выступал за «Хетафе», «Севилью», ПСЖ, «Спортинг».

تعاقدت إدارة النادي العربي مع اللاعب الدولي الإسباني بابلو سارابيا لمدة موسمين ✍🏼



مرحبًا بـك في نادي الشعب !🔴⚪️



Al Arabi Sports Club is pleased to announce the signing of Spanish international Pablo Sarabia on a two-year contract ✍🏼#العربي | #سارابيا_عرباوي pic.twitter.com/CAaVHXDomm