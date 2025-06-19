У Реала проблемы. Главная звезда сливочных изолирован от партнеров

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить следующие матчи команды на клубном чемпионате мира из-за болезни.

По словам испанского издания Marca, футболист пропустил финальные тренировки «сливочных» перед поединком против «Аль-Хиляля» в первом туре (1:1). Также Мбаппе не появился на фотосессии клуба и пропустил встречу с Флорентино Пересом.

Клубные врачи вынуждены изолировать Килиана от партнеров из-за его состояния здоровья. Нападающий не может нормально питаться, поэтому француз потребляет только фрукты и воду.

«У него был насморк, кажется, он вообще не выходил из номера. Но мы надеемся, что он скоро выздоровеет», – сказал Федерико Вальверде.

Следующий матч на КЧМ «Реал» проведет 22 июня в 22:00 против мексиканского клуба «Пачука».