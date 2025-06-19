«Он копия Анчелотти». Реакция болельщиков Реала на дебют Алонсо

В среду, 18 июня, «Реал» провел свой первый матч на КЧМ-2025. Мадридский клуб встречался с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Игра закончилась со счетом 1:1.

На 34-й минуте 21-летний форвард мадридцев Гонсало Гарсия вывел «Реал» вперед. Но на 41-й минуте Рубен Невеш реализовал пенальти и сравнял счет.

«Реал» мог вырвать победу в самом конце матча. Однако на 90+2-й минуте Федерико Вальверде не забил одиннадцатиметровый.

Этот матч дебютным для Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала». Также за мадридский клуб дебютировали Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.

Болельщики «Реала» слегка разочарованы результатом. Ведь была возможность вырвать победу.

Seals: Итак, вот как начинает Реал Мадрид. Мы – Реал Мадрид, мы – одна из крупнейших команд Европы, и им кажется нормальным сыграть вничью с арабской командой. Думаю, как и я, многие из нас ожидали замечательной игры с новыми игроками, новой атмосферой, но какое же разочарование от этого «Реала».

Andersen: Какое же отвратительное отношение у игроков 🤮🤮🤮 Да ладно, Хаби, какой беспорядок, особенно с Винисиусом и Беллингемом…

Marlon cabrera: Я думал, что Хаби изменит схему игроков с первой игры, но она почти такая же: игроки без голода, без эмоций и, что хуже всего, без любви к эмблеме клуба. Если игроки, которые больше не чувствуют цвета команды, должны уйти, пусть так и будет!

abdias hernandez: Хаби, посади Вини и Родриго на скамейку запасных, они отнимают у команды, и почему только Гюлер так сильно улучшается? Я верю в процесс, но посадите на скамейку запасных тех, кто не вносит вклад в вашу игру.

bryant martinez: Винисиус и Родриго не могут продолжать играть за «Реал» Мадрид! Они стали обычными игроками!

Guillermo: Им не хватает защиты, и они очень пассивны в прессинге. Они должны играть 4-4-2 или 3-5-2, а не с тремя нападающими. Вини нужно оставить на скамье запасных. Мбаппе и Родриго должны находиться в стартовом составе.

Dr. Hey Jude: Черт, это все еще Анчелотти.

Roberto Tilve Calviño: Хаби нужно время. Но он не может сказать, что ему понравилось что-то вчера, если матч был ужасным.

Serkan Demir: Тупой Хави😡 Почему ты не разрешаешь Модричу этим воспользоваться? Что Вальверде знает о пенальти😡

Daniel felipe Verbel: Пусть он сделает что-нибудь другое, потому что он копия Анчелотти.