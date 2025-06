Ман Юнайтед готов попрощаться с дорогим вингером. За него отдали 85 млн

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с 25-летним вингером Джейдоном Санчо, который вернулся в команду после аренды.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «дьяволы» намерены продать футболиста, а не отдавать его в очередную аренду.

Интерес к Джейдону проявляет итальянский клуб «Наполи», однако неаполитанцам не по душе высокая зарплата англичанина, что значительно замедляет процесс переговоров.

Санчо провёл сезон 2024/25 в аренде в лондонском «Челси». На его счету 42 матча, пять голов и десять результативных передач.

