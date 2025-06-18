Ман Юнайтед готов попрощаться с дорогим вингером. За него отдали 85 млн
Джейдон Санчо имеет возможность попробовать себя в другой лиге
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с 25-летним вингером Джейдоном Санчо, который вернулся в команду после аренды.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «дьяволы» намерены продать футболиста, а не отдавать его в очередную аренду.
Интерес к Джейдону проявляет итальянский клуб «Наполи», однако неаполитанцам не по душе высокая зарплата англичанина, что значительно замедляет процесс переговоров.
Санчо провёл сезон 2024/25 в аренде в лондонском «Челси». На его счету 42 матча, пять голов и десять результативных передач.
🚨 Manchester United will give priority to selling Jadon Sancho on permanent deal before opening doors to loans.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2025
Napoli are among clubs keen but not intentioned to pay his current salary, early stages - and more clubs in the race. pic.twitter.com/IVlWGDpSTF
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