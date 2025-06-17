ВИДЕО. Батталья забил в ворота Бенфики. Трубин пропустил дважды
Игроки Бока Хуниорс быстро удвоили счет в матче
В первом тайме игроки «Бока Хуниорс» дважды огорчили украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.
На 27-й минуте Айрон Коста сбросил головой «сферу» на Родригу Батталью, который также показал свое мастерство на втором этаже и переправил мяч в сетку ворот.
«Бенфика» неожиданно пропустила дважды в первом тайме.
Чуть позже Анатолий Трубин получил травму, но после помощи медиков смог продолжить игру.
27' BOCA GOAL | Battaglia— DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025
From the corner… and Battaglia rises above all!
💥 Heads it home! Boca double their lead!
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/WHV5BJ5wxi
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