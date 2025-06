ВИДЕО. Батталья забил в ворота Бенфики. Трубин пропустил дважды

В первом тайме игроки «Бока Хуниорс» дважды огорчили украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.

На 27-й минуте Айрон Коста сбросил головой «сферу» на Родригу Батталью, который также показал свое мастерство на втором этаже и переправил мяч в сетку ворот.

«Бенфика» неожиданно пропустила дважды в первом тайме.

Чуть позже Анатолий Трубин получил травму, но после помощи медиков смог продолжить игру.

27' BOCA GOAL | Battaglia



From the corner… and Battaglia rises above all!



💥 Heads it home! Boca double their lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free