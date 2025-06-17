Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Батталья забил в ворота Бенфики. Трубин пропустил дважды
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 02:26 |
45
0

ВИДЕО. Батталья забил в ворота Бенфики. Трубин пропустил дважды

Игроки Бока Хуниорс быстро удвоили счет в матче

17 июня 2025, 02:26 |
45
0
ВИДЕО. Батталья забил в ворота Бенфики. Трубин пропустил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом тайме игроки «Бока Хуниорс» дважды огорчили украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.

На 27-й минуте Айрон Коста сбросил головой «сферу» на Родригу Батталью, который также показал свое мастерство на втором этаже и переправил мяч в сетку ворот.

«Бенфика» неожиданно пропустила дважды в первом тайме.

Чуть позже Анатолий Трубин получил травму, но после помощи медиков смог продолжить игру.

По теме:
Бока Хуниорс – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Ди Мария забил в ворота Бока Хуниорс с пенальти
ВИДЕО. Трубин был бессилен. Как игроки Бока Хуниорс открыли счет
Бенфика Бока Хуниорс клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
Бокс | 16 июня 2025, 06:21 1
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»

Американец – о Сауле Альваресе

Четыре часа борьбы. Украинка остановилась в шаге от основной сетки
Теннис | 16 июня 2025, 19:55 6
Четыре часа борьбы. Украинка остановилась в шаге от основной сетки
Четыре часа борьбы. Украинка остановилась в шаге от основной сетки

Елизавета Котляр не сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира в Загребе

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»
Футбол | 16.06.2025, 05:03
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»
Ривер Плейт – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч клубного ЧМ
Футбол | 17.06.2025, 01:07
Ривер Плейт – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч клубного ЧМ
Ривер Плейт – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч клубного ЧМ
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футбол | 16.06.2025, 18:03
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
15.06.2025, 13:42 40
Футбол
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 4
Футбол
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
16.06.2025, 00:02 4
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
16.06.2025, 05:40 3
Бокс
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
15.06.2025, 19:41 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем