ВИДЕО. Батталья забил в ворота Бенфики. Трубин пропустил дважды

В первом тайме игроки «Бока Хуниорс» дважды огорчили украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.

На 27-й минуте Айрон Коста сбросил головой «сферу» на Родригу Батталью, который также показал свое мастерство на втором этаже и переправил мяч в сетку ворот.

«Бенфика» неожиданно пропустила дважды в первом тайме.

Чуть позже Анатолий Трубин получил травму, но после помощи медиков смог продолжить игру.