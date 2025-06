ВИДЕО. Трубин был бессилен. Как игроки Бока Хуниорс открыли счет

17 июня свою встречу на Клубном чемпионате мира проводят «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

На 21-й минуте аргентинцы провели результативную атаку.

Лаутаро Бланко отдал передачу на Мигеля Мереньеля, который в одно касание переправил «кожаную» в нижний правый угол ворот.

Удар был с близкой позиции, поэтому Анатолий Трубин был бессилен в этом эпизоде.

21' BOCA GOAL | Merentiel



A cheeky nutmeg, a perfect cross, and Merentiel buries it!



Boca strike first in style 💙💛



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/HJqwnT8KfO