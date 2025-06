ВИДЕО. Гол Педру Нету дал перевес Челси в матче КЧМ с Лос-Анджелесом

16 июня в 22:00 проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США) играют на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте (штат Джорджия).

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В этом квартете также выступают команды Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).

Синие открыли счет на 34-й минуте поединка. Гол Педру Нету дал преимущество Челси (1:0).

ГОЛ! 1:0. Педру Нету, 34 мин

33' ⚽ GOAL! Pedro Neto nets the first goal for @ChelseaFC 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHELAF pic.twitter.com/DAnKWNXDGo