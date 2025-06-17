Дмитрий Питерман. Как одесский еврей возомнил себя богом футбола

Он едва не довел до банкротства «Алавес», ссорился с Испанской футбольной федерацией, называл игроков «Реала» «клоунами», а Роналду – «дикой свиньей».

Талантливый человек – талантлив во всем. Эта крылатая фраза имеет право на существование, но точно не относится к Дмитрию Питерману. Его жизнь – яркий пример того, как можно быть успешным в одном деле, но полностью провалиться в другом.

От почти олимпийца до футбольного функционера

Дмитрий родился в 1963 году в Одессе. С детства мальчик имел спортивные способности и неплохо проявлял себя в футболе и легкой атлетике. Советские реалии не очень нравились еврейской семье, которая решила эмигрировать в США. У нее это получилось еще во время школьных лет Дмитрия. В дополнение, юноша оказался очень способным к обучению. Питерман успешно окончил школу в Калифорнии и поступил в один из лучших университетов мира – Беркли, куда попадают лишь 15% из всех желающих. Конечно же, помог спорт.

С футболом у парня не сложилось, однако в легкой атлетике он подавал большие надежды. Впоследствии Питерман получил диплом архитектора и едва не поехал на Олимпийские игры. В тройном прыжке он остановился в шаге от квалификации на Олимпиаду-1992 в Барселоне. После этого жизнь уроженца Одессы изменилась кардинально. Олимпийская мечта так и осталась мечтой, ведь в 1996-м Питерман снова не отобрался на главные спортивные соревнования мира. Однако в Испанию он переехал, где и остался на долгие годы.

«Первой и главной любовью был футбол. В детстве наша команда Киевского района Одессы заняла 2-е место в городе, а я стал лучшим бомбардиром турнира. Помню, как грамоту и медаль мне вручал сам Виктор Зубков – самый популярный игрок «Черноморца». Однако в Америке, куда мы переехали, европейский футбол или соккер, как его здесь называют, в те годы был развит слабо. В университете же я под руководством Руди Ханта (один из первых темнокожих тренеров в США) серьезно занялся прыжками. Участвовал в чемпионатах страны. Отбирался в олимпийские команды 1992 и 1996 годов. В олимпийские годы вместо чемпионата там проводятся отборочные соревнования. Чтобы на них попасть (в финале должно быть 18 атлетов), следует выполнить заявленный норматив (как правило, он выше олимпийского), остальных отбирают по их лучшим результатам. У меня получалось попадать в число эти 18-ти. Лучший результат в тройном прыжке – 16 метров 53 сантиметра. Вообще, что касается легкой атлетики, я начал заниматься ею еще в Одессе. Сначала нас было человек 80, потом осталось 10, потом – еще меньше. Меня тренер Нина Медведева «купила» словами: «Ты – как Валерий Борзов». Много дал мне как в спортивном, так и в человеческом плане Рэм Корчемный, под руководством которого я начал тренироваться впоследствии. Он мне, как отец, мы с ним и в Америке много общаемся», – вспоминал Питерман в интервью изданию «Вечерняя Одесса».

В Испанию Дмитрий переехал не с пустыми карманами. Параллельно со спортивной деятельностью выпускник Беркли развивал бизнес в сфере недвижимости. В Сан-Франциско ходили слухи, что Питерман занимался спекулянтством, зарабатывая на сделках куда больший процент, чем ему полагалось. Однако прямых доказательств никто найти не сумел. В конце концов, бывший одессит оставил этот бизнес, занявшись творчеством.

Питерман увлекся изобразительным искусством и открыл музей графических картин Сальвадора Дали в городе Тосса-де-Мар. В то же время он выкупил отель в курортной полосе Коста-Брава, сделав из него спортивно-развлекательный комплекс. Однако футбол все равно оставался навязчивой мечтой.

«Сначала помогал местной сельской команде из 5-го дивизиона. Неожиданно пошли победы, и вскоре на меня вышли люди из «Паламоса» – старейшего клуба Каталонии и второго в Испании. Позвонили и попросили: «Возьми клуб». Они тогда в 4-й лиге играли. Так я стал президентом «Паламоса».

Президентскими полномочиями все не ограничилось.

«Началось все смешно, со спора. Я серьезно решил заняться клубными делами. Мы были в шаге от плей-офф, но повыситься в классе никак не получалось. Тренер исповедовал оборонительную и не очень привлекательную игру. Как-то в межсезонье мы с коллегами сидели в офисе, обсуждали состав будущей команды. Заходит тренер и говорит, что договорился с одним парнем, его обязательно нужно брать в штат. Я отвечаю в том плане, что если он пообещал, то, значит, от имени клуба. Поэтому я готов взять игрока, но на его место уже приглашены два, более сильных исполнителя. А это значит, что его протеже будет получать минимальную зарплату и просидит весь сезон на скамейке запасных. Выслушав, он улыбнулся: «Собираешь свою команду?». «Да», – отвечаю. «Ну, если это так легко, почему бы тебе ее самому не потренировать?». «Хорошо. Но можешь быть уверенным, хуже, чем у тебя, у меня не получится». «Ах, так! Предлагаю пари: если ты закончишь сезон в первой десятке, я порву свою тренерскую карточку!». Поговорили, и ладно, я особого значения спору не придал. Но буквально через 5 минут начали звонить журналисты: «Правда ли, что вы беретесь тренировать команду?». В общем меня спровоцировали. Под моим руководством «Паламос» пробился в Сегунду В, то есть в 3-й испанский дивизион.

Я сохранил прежний состав, взял только двух новичков. Играли по схеме 4–2–4, с четырьмя нападающими и четырьмя защитниками. На тренировках 4-х защитников заставлял защищаться против 6-ти форвардов. Здесь я исповедую взгляды Моуринью: прежде всего, крепкая оборона. И это дало результат. Сначала несколько матчей подряд проиграли, но вскоре пошли победы, и какое-то время мы даже находились на 2-й строчке турнирной таблицы после «Барселоны-В».

Фотограф, президент, тренер

Как говорят: «Аппетит приходит во время еды». Первые успехи на полупрофессиональном уровне вскружили голову Питерману, да еще и поступило предложение от «Расинга», который в начале 2000-х был в Примере. Сантандерцы видели в новом владельце успешного руководителя, однако точно не досконально изучили его характер. Дмитрий сразу начал с шоковой терапии. Он уволил главного тренера Маноло Пресиадо и директора Кике Сетьена (того самого, который впоследствии возглавлял «Бетис», «Барселону» и «Вильярреал»).

Новый президент «Расинга» не стал искать коуча и просто назначил себя наставником, а номинальные функции выполнял его друг Чуки Кос. Оба соответствующей тренерской лицензии, конечно же, не имели. Очевидно, и Испанская федерация футбола запретила им находиться в технической зоне во время матчей. Однако хитрости выходцу из еврейской семьи было не занимать. Он аккредитовал себя как фотографа и руководил командой как работник СМИ. А на вопросы журналистов относительно собственной компетенции отвечал так: «Придурки руководят самыми могущественными странами в мире, не имея за плечами никакой квалификации. И вы просите у меня диплома, чтобы руководить футбольной командой?».

На тренировках игроки рассказывали, что основной упор был на физике, а команда играла в очень примитивный футбол. К тому же Питерман не всегда хорошо обращался с игроками и иногда устраивал с ними забеги 1 на 1. Интересно, что в свои тогдашние 39 лет владелец клуба был проворнее некоторых футболистов.

Несмотря на все «но», «Расинг» стал 16-м в Ла Лиге и даже квалифицировался в Кубок Интертото. Дмитрий считал этот результат немалым успехом, однако клуб из Сантандера – птица не его полета. Бизнесмену хотелось большего, поэтому он купил 51% акций «Алавеса» и одновременно почувствовал талант в гандболе, приобретя команду из Кантабрии. Однако гандбол быстро разочаровал одиозного функционера, поэтому он решил сосредоточить все усилия на футболе.

В 2001 году «Алавес» лишь по пенальти проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка УЕФА, а уже через два сезона вылетел в Сегунду. Питерман заявил, что не просто вернет клуб в Ла Лигу, а выведет его в Лигу чемпионов. Свои намерения президент сразу укрепил трансферами. В команду пришли: бывший голкипер «Барселоны» и сборной Аргентины Роберто Бонано, центральный полузащитник «Ланса» Папе Сарр, бразильский атакующий полузащитник из «Сантоса» Нене (тот самый, который впоследствии станет звездой «Монако» и ПСЖ), голеадор Родольфо Бодипо из «Расинга», воспитанники «Барселоны» вингер Серхио Сантамария и центральный хавбек Давид Санчес, россиянин Александр Мостовой. В начале 2005 года «Алавес» даже пригласил Марио Жардела, однако сначала клуб не смог быстро решить юридические преграды, ведь у форварда был действующий контракт с аргентинским ФК «Ньюэллс Олд Бойз», а потом нападающий запросил аванс вперед, в чем ему было отказано. Поэтому Жардел не сыграл ни одного матча и покинул команду. Впрочем, и без звездного Марио «Алавес» занял 3-е место в Сегунде, вернувшись в элитный дивизион.

«Взяв «Алавес», я сократил бюджет, решил создать эффективную структуру. Перед любым президентом «маленького» клуба стоит дилемма, что лучше: спастись от вылета со «стариками» или отступить на время с молодежью, чтобы через некоторое время вернуться в Примеру, нарастив «мышцы»? Плюс заработать на продаже перспективных футболистов. В Испании соревноваться с «Реалом» или «Барселоной» нереально, но есть примеры «Реал Сосьедада» и «Депортиво», которые сумели выстрелить, занимая места на пьедестале. «Депортиво» даже чемпионское звание выигрывал. Вот на них я собирался ориентироваться. Однако в Испании, где футбол больше, чем спорт, где постоянно находишься под прессом болельщиков и СМИ, это очень уж непросто».

Сезон-2005/2006 болельщики «Алавеса» вспоминают с ужасом. 17 поражений в 38-ми матчах и 18-е место, которое означало возвращение в Сегунду. Команда лишь на одно очко отстала от спасительной 17-й позиции, которую занял «Расинг». И вроде бы были приглашены неплохие игроки (голкипер «Ривер Плейта» Франко Костанцо, центрбек «Ливерпуля» Маурисио Пеллегрино, полузащитники Хуанито, Мехди Ласен и Благой Георгиев), но поклонников смущала не столько игра их любимцев, сколько действия и слова владельца клуба. За год Питерман сменил четырех главных тренеров. Например, Хуана Карлоса Оливу обвинили в нежелании подчиняться. Когда Дмитрия спросили, помог бы коллективу, например, Луи ван Гал, он ответил: «Ван Гал даже не переступил бы порог моего кабинета. Я бы сказал ему всего два слова: «Пошел вон!». На мой взгляд, это худший из всех тренеров, которые когда-либо работали в Европе».

Пока результаты команды шли вниз, уроженец Одессы избрал тактику оскорблять всех, кто ему не понравился.

О центральном защитнике Оскаре Теллесе: «Теллес никогда не испытывал никакого чувства собственного достоинства, поскольку игрок, весящий 110 килограммов, не может играть в Ла Лиге».

После домашнего поражения 0:3 от мадридского «Реала»: «Представьте себе ситуацию: нам забили гол, после чего три дурака легли на спину и начали дергаться, словно в судорогах. Кто эти три дурака? Роналду, Робинью и Роберто Карлос. Они – клоуны. Вот они у меня и получились – хорошенькими обезьянками... А то ребята изображают тараканов, а сами валяются в белой форме. Ну, не бывает белых тараканов! Роналду меня вообще достал. После матча я сказал, что буду оформлять протест, потому что, как мне показалось, по полю во время матча бегала дикая свинья в его футболке».

О протесте болельщиков: «Я не собираюсь менять свою модель управления клубом. Я – мажоритарный акционер, а те, кто являются просто владельцами сезонных абонементов, не имеют права, по закону или обязанности, что-либо менять в повседневной работе спортивной организации. Относительно недовольства, как всегда, найдется пьяница или идиот, который сам себя посадит на скамью подсудимых. Таких людей нельзя слушать».

По словам левого защитника Луиса Каррераса, владелец клуба в раздевалке на глазах всей команды, унижал его и проклял всю семью. А многих «ветеранов» отстранили от матчей, потому что они регулярно выражали свое недовольство.

Правосудие и впечатление на всю жизнь

Все же после вылета «Алавеса» в Сегунду владелец клуба ушел из него, заявив, что во всем виновата Испанская федерация футбола, которая не дала ему возможности полностью управлять командой. При этом Дмитрий оставил после себя настоящий «подарок».

«Управляющие банкротством «Алавеса» представили в Коммерческий суд Витории 92-страничный отчет, в котором раскрываются серьезные финансовые нарушения, допущенные советом директоров Дмитрия Питермана, что привело к появлению задолженности в размере почти 28 миллионов евро. Президент клуба Фернандо Ортис де Сарате планирует подать жалобу на Дмитрия Питермана, чтобы привлечь его к ответственности за финансовые нарушения в сезонах-2004/05 и -2006/07», – говорилось в сообщении нового руководства команды.

Финансовые проблемы «Алавес» распутывал более 10 лет. «Бабасоррос» даже вылетали в 3-й дивизион, а дело Питермана не закрыто до сих пор.

«Бывший руководитель «Алавеса» приговорен к штрафу в размере 2,9 миллиона евро и к 4-м годам и 3-м месяцам заключения как виновный в совершении повторного преступления, связанного с хищением корпоративного имущества. Прокуратура и клуб требовали для Питермана от 7 до 9 лет тюрьмы за хищение средств. Но вот в чем вопрос. Бывший президент «Депортиво» (Алавес) не пришел в суд, заявив, что ему пришлось перенести операцию на колене в Калифорнии. Операция, в которой, кстати, сомневались и прокуратура, и частное обвинение. И они не ошиблись. По данным El Correo, операция на колене, запланированная на день, когда его вызвали для дачи показаний в провинциальный суд Алавы, длилась 15 минут, а через 6 часов он уже мог нормально ходить. Именно поэтому был выдан ордер на его арест», – объясняет издание Cronica Vasca.

Сейчас Дмитрий проживает в Калифорнии и, по данным СМИ, скрывается от испанского правосудия. Хотя на «Алавесе» футбольная деятельность бизнесмена не остановилась. В том же 2006 году он создал команду «Калифорния Виктори», которую заявил в USL-1 (вторая по силе лига США). Однако через год франшиза была ликвидирована. Интересно, что на первой пресс-конференции руководство команды и тренерский штаб в один голос говорили, что их цель – попадание в МЛС. А позднее болельщики уже собирали деньги на сохранение «Калифорния Виктори», однако потерпели поражение.

С тех пор Питерман закончил со спортом, позиционируя себя как бывшего легкоатлета, инвестора и коллекционера картин. В «Алавесе» его фото убрали со стенда президентов в клубном музее. Однако сам Дмитрий ни о чем не жалеет и относительно неудачного периода в футболе он ответил так: «Работа интересная, но крайне тяжелая. Выигрываешь – не спишь, проигрываешь – не спишь тем более. Получается, не спишь в любом случае. Понимаете, все зависит от страны. В США, например, тренер в клубе – фигура десятая, а в Испании он – генерал. Как по мне, то я бы в Примере перезаключал с тренерами контракт каждую неделю. Жалею ли я? Ни в коем случае! Во-первых, я приобрел бесценный человеческий опыт. Во-вторых, ярких впечатлений, полученных в Примере, мне хватит до конца жизни».

Игорь ЯВКИН