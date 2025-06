ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Де Брюйне. Партнер украинца перебрался в Наполи

Новоиспеченный победитель Серии А, «Наполи», официально приобрел 20-летнего защитника «Эмполи» Луку Мариануччи.

Пресс-служба клуба не сообщила информацию о трансфере и контракте. Однако инсайдер Николо Скира заявил, что футболист перешел в «Наполи» за 9 миллионов евро плюс один миллион в качестве бонуса. Договор между футболистом и клубом подписан до лета 2030 года.

Лука дебютировал за «Эмполи» лишь в сезоне 2024/25. Сыграть защитнику удалось 24 поединка, отдав всего две голевые передачи.

Напомним, что ранее известный полузащитник Кевин Де Брюйне перешел в «Наполи» на правах свободного агента.

