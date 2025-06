Уже в Риме. Де Брюйне прилетел в Италию для подписания контракта с Наполи

33-летний бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне прилетел в столицу Италии, чтобы завершить свой переход в новоиспечённого чемпиона Серии А – «Наполи».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, после прибытия в Рим Кевин отправится на медосмотр.

Де Брюйне присоединится к «Наполи» на правах свободного агента и подпишет контракт с клубом на два года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, что Кевин решил покинуть «Манчестер Сити» после 10 лет, проведённых в команде. В составе английского клуба он сыграл 422 матча, в которых забил 108 голов и отдал 177 результативных передач.

