Милан и Арсенал встретились в Лондоне, чтобы обсудить трансфер Зинченко
Итальянский клуб намерен забрать украинского защитника за 15 млн евро
Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко может перебраться в чемпионат Италии в ближайшее время.
Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport в эксклюзивном материале, который доступный по премиальной подписке.
Представители «Милана» прибыли в Лондон, где провели переговоры с руководством «канониров» и обсудили два трансфера – Зинченко и его одноклубника Якуба Кивиора.
Главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри намерен укрепить линию обороны накануне нового сезона, так как считает, что команда пропускала слишком много в кампании 2024/25.
«Милан» готов забрать украинского футболиста за сумму, которая не превышает 15 млн евро. Если «россонери» не удастся договориться о переходе украинского футболиста, то они будут рассматривать другие кандидатуры – Андреа Камбьязо («Ювентус»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Максим де Кейпер («Брюгге»).
В нынешнем сезоне Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость защитника составляет 20 млн евро, а его контракт заканчивается через один год.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий готов играть за сборную Украины
Иван Перишич может покинуть ПСВ