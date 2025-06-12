Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан и Арсенал встретились в Лондоне, чтобы обсудить трансфер Зинченко
Англия
12 июня 2025, 11:05 |
631
0

Милан и Арсенал встретились в Лондоне, чтобы обсудить трансфер Зинченко

Итальянский клуб намерен забрать украинского защитника за 15 млн евро

12 июня 2025, 11:05 |
631
0
Милан и Арсенал встретились в Лондоне, чтобы обсудить трансфер Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко может перебраться в чемпионат Италии в ближайшее время.

Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport в эксклюзивном материале, который доступный по премиальной подписке.

Представители «Милана» прибыли в Лондон, где провели переговоры с руководством «канониров» и обсудили два трансфера – Зинченко и его одноклубника Якуба Кивиора.

Главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри намерен укрепить линию обороны накануне нового сезона, так как считает, что команда пропускала слишком много в кампании 2024/25.

«Милан» готов забрать украинского футболиста за сумму, которая не превышает 15 млн евро. Если «россонери» не удастся договориться о переходе украинского футболиста, то они будут рассматривать другие кандидатуры – Андреа Камбьязо («Ювентус»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Максим де Кейпер («Брюгге»).

В нынешнем сезоне Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость защитника составляет 20 млн евро, а его контракт заканчивается через один год.

По теме:
«Сделка очень близка». Забарный переходит в ПСЖ, но есть нюанс
Уже в Риме. Де Брюйне прилетел в Италию для подписания контракта с Наполи
Звездный испанский футболист выбрал Баварию вместо Реала и Барселоны
Арсенал Лондон Милан Александр Зинченко Якуб Кивиор трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Футбол | 12 июня 2025, 07:38 19
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть

Нападающий готов играть за сборную Украины

Флик требует у Барсы подписания вице-чемпиона мира. Вместе были в Баварии
Футбол | 12 июня 2025, 10:43 0
Флик требует у Барсы подписания вице-чемпиона мира. Вместе были в Баварии
Флик требует у Барсы подписания вице-чемпиона мира. Вместе были в Баварии

Иван Перишич может покинуть ПСВ

Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Футбол | 11.06.2025, 20:17
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Футбол | 12.06.2025, 09:33
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Футбол | 11.06.2025, 15:06
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 3
Бокс
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
10.06.2025, 08:56 2
Бокс
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
10.06.2025, 08:35
Хоккей
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 3
Футбол
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 20
Футбол
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем