Милан и Арсенал встретились в Лондоне, чтобы обсудить трансфер Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко может перебраться в чемпионат Италии в ближайшее время.

Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport в эксклюзивном материале, который доступный по премиальной подписке.

Представители «Милана» прибыли в Лондон, где провели переговоры с руководством «канониров» и обсудили два трансфера – Зинченко и его одноклубника Якуба Кивиора.

Главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри намерен укрепить линию обороны накануне нового сезона, так как считает, что команда пропускала слишком много в кампании 2024/25.

«Милан» готов забрать украинского футболиста за сумму, которая не превышает 15 млн евро. Если «россонери» не удастся договориться о переходе украинского футболиста, то они будут рассматривать другие кандидатуры – Андреа Камбьязо («Ювентус»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Максим де Кейпер («Брюгге»).

В нынешнем сезоне Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость защитника составляет 20 млн евро, а его контракт заканчивается через один год.