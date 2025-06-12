Ювентус может подписать футболиста сборной Украины за 10-15 млн евро
Лондонский «Арсенал» готов продать защитника Александра Зинченко
Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко может покинуть чемпионат Англии во время летнего трансферного окна.
По информации итальянской прессы, агенты футболиста провели переговоры с туринским «Ювентусом» и предложили клубу Серии А услуги 28-летнего футболиста.
«Канониры» готовы отпустить своего игрока за 10-15 млн евро, так как Зинченко не входит в планы главного тренера Микеля Артеты. «Ювентус» взал время на размышления и пока не дал окончательно согласия на трансфер украинца.
В нынешнем сезоне защитник провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Зинченко составляет 20 млн евро, а его контракт заканчивается через один год.
В сезоне 2024/25 «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице, которое позволило пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
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