Ювентус может подписать футболиста сборной Украины за 10-15 млн евро

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко может покинуть чемпионат Англии во время летнего трансферного окна.

По информации итальянской прессы, агенты футболиста провели переговоры с туринским «Ювентусом» и предложили клубу Серии А услуги 28-летнего футболиста.

«Канониры» готовы отпустить своего игрока за 10-15 млн евро, так как Зинченко не входит в планы главного тренера Микеля Артеты. «Ювентус» взал время на размышления и пока не дал окончательно согласия на трансфер украинца.

В нынешнем сезоне защитник провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Зинченко составляет 20 млн евро, а его контракт заканчивается через один год.

В сезоне 2024/25 «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице, которое позволило пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.