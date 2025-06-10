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Англия
10 июня 2025, 15:35 |
410
0

Каковы крупнейшие трансферные продажи команд АПЛ?

Вулверхэмптон стал первой командой в сезоне 2025/26, которая обновила свой рекорд

10 июня 2025, 15:35 |
410
0
Каковы крупнейшие трансферные продажи команд АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

В сезоне АПЛ 2025/26 уже есть команда, которая установила свой трансферный рекорд по сумме продажи футболиста. Этой командой стал Вулверхэмптон, который продал Матеуса Кунью в Манчестер Юнайтед за более чем 74 млн евро.

А каковы были трансферные рекорды (продажа игроков) других участников АПЛ сезона 2025/26?

Рекордсменом является Ливерпуль, который продал в сезоне 2017/18 Филиппе Коутиньо в Барселону за 135 млн евро.

Самые дорогие продажи клубов АПЛ:

  • 135 млн евро – Ливерпуль (Филиппе Коутиньо, в Барселону, 2017/18)
  • 121 млн евро – Челси (Эден Азар, в Реал, 2019/20)
  • 118 млн евро – Астон Вилла (Джек Грилиш, в Манчестер Сити, 2020/21)
  • 117 млн евро – Вест Хэм Юнайтед (Деклан Райс, в Арсенал, 2023/24)
  • 116 млн евро – Брайтон (Мойсес Кайседо, в Челси, 2023/24)
  • 101 млн евро – Тоттенхэм Хотспур (Гарет Бэйл, в Реал, 2013/14)
  • 94 млн евро – Манчестер Юнайтед (Криштиану Роналду, в Реал, 2009/10)
  • 87 млн евро – Эвертон (Ромелу Лукаку, в Манчестер Юнайтед, 2017/18)
  • 75 млн евро – Манчестер Сити (Хулиан Альварес, в Атлетико, 2024/25)
  • 74 млн евро – Вулверхэмптон (Матеус Кунья, в Манчестер Юнайтед, 2025/26)
  • 64 млн евро – Борнмут (Доминик Соланке, в Тоттенхэм Хотспур, 2024/25)
  • 58 млн евро – Лидс Юнайтед (Рафинья, в Барселону, 2022/23)
  • 55 млн евро – Ноттингем Форест (Бреннан Джонсон, в Тоттенхэм Хотспур, 2023/24)
  • 55 млн евро – Кристал Пэлас (Аарон Ван-Биссака, в Манчестер Юнайтед, 2019/20)
  • 53 млн евро – Фулгем (Александар Митрович, в Аль-Хиляль, 2023/24)
  • 42 млн евро – Брентфорд (Айвен Тоуни, в Аль-Ахли, 2024/25)
  • 41 млн евро – Ньюкасл Юнайтед (Эллиот Андерсон, в Ноттингем Форест, 2024/25)
  • 38 млн евро – Арсенал (Алекс Окслейд-Чемберлен, в Ливерпуль, 2017/18)
  • 30 млн евро – Бернли (Крис Вуд, в Ньюкасл Юнайтед, 2021/22)
  • 29 млн евро – Сандерленд (Джордан Пикфорд, в Эвертон, 2017/18)
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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