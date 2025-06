Каковы крупнейшие трансферные продажи команд АПЛ?

В сезоне АПЛ 2025/26 уже есть команда, которая установила свой трансферный рекорд по сумме продажи футболиста. Этой командой стал Вулверхэмптон, который продал Матеуса Кунью в Манчестер Юнайтед за более чем 74 млн евро.

А каковы были трансферные рекорды (продажа игроков) других участников АПЛ сезона 2025/26?

Рекордсменом является Ливерпуль, который продал в сезоне 2017/18 Филиппе Коутиньо в Барселону за 135 млн евро.

Самые дорогие продажи клубов АПЛ:

Every 2025/26 Premier League club's record sale 🤑 What stands out to you? 🤔 pic.twitter.com/mRP7P3HBHK