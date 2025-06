Фарерские острова впервые за 4 года выиграли матч квалификации ЧМ

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Фарерских островов победила сборную Гибралтара со счетом 2:1.

Впервые за четыре года Фарерские острова победили в матче квалификационного раунда чемпионатов мира/Европы:

Если принимать во внимание все турниры, то для команды с северных островов эта победа стала 5-й за 3 года:

🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴 THEYVE DONE IT!



FOR THE FIRST TIME IN 4 YEARS THE FAROE ISLANDS HAS WON A WORLD CUP/EUROS QUALIFYING GAME! pic.twitter.com/CRTpDOT5VI