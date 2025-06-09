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Чемпионат мира
09 июня 2025, 23:59 | Обновлено 10 июня 2025, 01:26
577
1

Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой

9 июня состоялись матчи 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026

09 июня 2025, 23:59 | Обновлено 10 июня 2025, 01:26
577
1
Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Вечером 9 июня прошли матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день состоялись 6 поединков в трех группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Коуч Лучано Спаллетти попрощался с итальянской командой победным матчем против Молдовы (2:0). Он принял покинуть свой пост несколькими днями ранее после разгромного поражения от Норвегии.

Бельгия и Уэльс устроили матч-триллер в Брюсселе (4:3). Хозяева забили на старте три гола, однако гости сумели отыграться. Кевин де Брюйне принес победу бельгийцам на 88-й минуте.

По три очка в этот игровой день взяли Хорватия (уничтожив Чехию 5:1), Норвегия (против Эстонии 1:0 с голом Эрлинга Холанда), Северная Македония и Фареры.

Победители групп напрямую попадут в финальный раунд ЧМ-2026, а команды, занявшие 2-е места, будут играть в плей-офф.

Все матчи отборочного квартета D с участием украинской команды (Франция, Украина, Исландия, Азербайджан) пройдут осенью.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

4-й тур, 9 июня

17:00. Казахстан – Северная Македония – 0:1

Гол: Трайковски, 33

21:45. Бельгия – Уэльс – 4:3

Голы: Лукаку, 15 (пен), Тилеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 – Уилсон, 45+7 (пен), Сорба, 51, Джонсон, 70

21:45. Эстония – Норвегия – 0:1

Гол: Холанд, 62

21:45. Италия – Молдова – 2:0

Голы: Распадори, 40, Камбьязо, 50

21:45. Фарерские острова – Гибралтар – 2:1

Голы: Фредериксберг, 71, Йоханнесен, 86 – Скенлон, 23

21:45. Хорватия – Чехия – 5:1

Голы: Крамарич, 42, 75, Модрич, 62 (пен), Перишич, 68, Будимир, 72 (пен) – Соучек, 58

Турнирные таблицы

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ona_proigraet
Згадуємо Сірожу Реброва, який гру-відповідь з Бельгією побудував на автобусі. Жодної атаки не провела Україна, всю гру сиділа у позорному захисті, натомість пропустила 3 м'ячі і жодного не забила. Сірожі треба повчитись у команди Уельса, як треба атакувати
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