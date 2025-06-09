Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026

В понедельник, 9 июня 2025 года, состоялись 2 матча отбора на чемпионат мира 2026 в группе L.

Сборная Хорватии на своем стадионе разгромила Чехию со счетом 5:1, а Фарерские острова дома обыграли Гибралтар – 2:1.

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Ключевую роль в победе Хорватии над Чехией сыграл 39-летний полузащитник Лука Модрич, на счету которого реализованный одиннадцатиметровый удар и голевая передача. Также стоит отметить Андрея Крамарича, который оформил дубль.

Отбор к чемпионату мира 2026. Группа L. 9 июня.

Хорватия – Чехия – 5:1

Голы: Крамарич, 42, 75, Модрич, 62 (пен.), Перишич, 68, Будимир, 72 (пен.) – Соучек, 58

Фарерские острова – Гибралтар – 2:1

Голы: Фредериксберг, 71, Йоханнесен, 86 – Скенлон, 23

Турнирная таблица группы L: