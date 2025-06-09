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ЧМ. Квалификация. Европа
Хорватия
09.06.2025 21:45 – FT 5 : 1
Чехия
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 23:40 |
333
1

Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу хорватов, Фареры и Гибралтар сыграли 2:1

09 июня 2025, 23:40 |
333
1
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В понедельник, 9 июня 2025 года, состоялись 2 матча отбора на чемпионат мира 2026 в группе L.

Сборная Хорватии на своем стадионе разгромила Чехию со счетом 5:1, а Фарерские острова дома обыграли Гибралтар – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ключевую роль в победе Хорватии над Чехией сыграл 39-летний полузащитник Лука Модрич, на счету которого реализованный одиннадцатиметровый удар и голевая передача. Также стоит отметить Андрея Крамарича, который оформил дубль.

Отбор к чемпионату мира 2026. Группа L. 9 июня.

Хорватия – Чехия – 5:1
Голы: Крамарич, 42, 75, Модрич, 62 (пен.), Перишич, 68, Будимир, 72 (пен.) – Соучек, 58

Фарерские острова – Гибралтар – 2:1
Голы: Фредериксберг, 71, Йоханнесен, 86 – Скенлон, 23

Турнирная таблица группы L:

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Якось вже дуже жорстко хорвати з основним конкурентом розібрались
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