Хорватия – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

9 июня на «Опус-Арене» пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Хорватии сыграет против сборной Чехии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

Команда при Даличе смогла показать максимальные результаты. Она стала «серебряным» и «бронзовым» призером чемпионатов мира, а в финале прошлой Лиги Наций только по серии послематчевых пенальти уступили Испании. Но год назад был откровенный провал на Евро, где один из фаворитов не вышел из группы.

Относительно неплохо провели Лигу Наций. Правда, став вторыми в своей группе осенью, и в марте выиграв 2-0 первый четвертьфинал у Франции, в итоге позволили сопернику взять реванш, снова уступив по «одиннадцатиметровым». Приступив наконец-то к отбору, для начала Модрич и компания играли с Гибралтаром устроили себе будто не самую сложную тренировку, добившись победы со счетом 7-0. И это еще почти полчаса «раскачивались», сумев пробить оборону андердога на 28-й минуте только. А закончили с голами уже на 78-й, так что играть было еще до четверти часа.

Чехия

Сборная тоже провалилась на Евро в прошлом году. Только если хорватам во многом не повезло – утратили победы над Албанией и Италией, пропуская на 90+ минутах, то подопечные Ивана Гашека сами наделали кучу грубых ошибок, что и вылилось в неудачи. Впрочем, зато осенью команда ухитрилась выиграть первое место в очень равной группе с Украиной, Грузией и Албанией.

Такой результат позволил команде начать новый отбор уже в марте. Тогда чехи вырвали победу в концовке с Фарерами и разгромили Гибралтар. В прошлом туре, принимая на своем поле Черногорию, добились хорошего результата: и сами не пропустили, и, что главное, в каждом из таймов поражались ворота соперников.

Статистика личных встреч

Товарищеский матч, 2011-го года, выиграли хорваты. Но на Евро, дважды, потом были результативные ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Модрича и компанию, что играют дома. Но понятно, что будет трудная и явно вряд ли зрелищная битва – ставим на «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,88).