В понедельник, 9 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Хорватии и Чехии.

Игра состоится на стадионе «Опус Арена» в Осиеке. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кроме сборных Чехии и Хорватии, в группе L поборються за путевку на чемпионат мира команды Черногории, Гибралтара и Фарерских островов.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Хорватия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция