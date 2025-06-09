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ЧМ. Квалификация. Европа
Хорватия
09.06.2025 21:45 - : -
Чехия
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 18:47 |
29
0

Хорватия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 9 июня в 21:45 по Киеву

09 июня 2025, 18:47 |
29
0
Хорватия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Хорватии и Чехии.

Игра состоится на стадионе «Опус Арена» в Осиеке. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кроме сборных Чехии и Хорватии, в группе L поборються за путевку на чемпионат мира команды Черногории, Гибралтара и Фарерских островов.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Хорватия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хорватия – Чехия
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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