Хорватия – Чехия – 5:1. Ветераны уничтожили соперника. Видео голов и обзор

9 июня в матче квалификации к чемпионату мира 2026 сборная Хорватии разгромила Чехию.

После завершения первого тайма было трудно предсказать, что матч закончится разгромом одной из команд.

Хорваты владели инициативой над соперником, но за первые 45 минут забил только Крамарич – и то на 42-й минуте.

На 58-й минуте Соучек счет сравнял, что давало надежду чехам на положительный результат в выездном матче.

Но уже на 62-й Лука Модрич реализовал пенальти. Через 6 минут Перишич сделал счет 3:1.

На 72-й минуте снова одиннадцатиметровый в ворота Чехии. На этот раз забил с отметки Будимир, а точку поставил Крамарич.

В итоге – 5:1 в пользу хорватской сборной.

Отбор к чемпионату мира 2026. Группа L. 9 июня.

Хорватия – Чехия – 5:1

Голы: Крамарич, 42, 75, Модрич, 62 (пен.), Перишич, 68, Будимир, 72 (пен.) – Соучек, 58

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица группы L: