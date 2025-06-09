Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ

В матче отбора на чемпионат мира 2026, который состоялся 9 июня, сборная Бельгии одержала яркую победу над Уэльсом (4:3).

Команды встретились в Брюсселе на стадионе Короля Бодуэна и устроили настоящий матч-триллер.

Бельгийцы провели отличный старт игры. На 15-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти, затем Юри Тилеманс забил на 19-й, а Жереми Доку на 27-й минуте довел преимущество хозяев до разгромного (3:0).

Однако сборная Уэльса не сдалась и устроила камбэк, отыграв три мяча. Гарри Уилсон сократил отставание еще до перерыва с пенальти, а во втором тайме Сорба Томас и Бреннан Джонсон вернули интригу, сравняв счет (3:3) в середине второго тайма.

На 88-й минуте гениальный Кевин де Брюйне принес победу сборной Бельгии (4:3).

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур, 9 июня. Брюссель (Бельгия)

Бельгия – Уэльс – 4:3

Голы: Лукаку, 15 (пен), Тилеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 – Уилсон, 45+7 (пен), Сорба, 51, Джонсон, 70

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