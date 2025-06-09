Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гости сумели отыграть три мяча, но Кевин принес победу Дьяволам
В матче отбора на чемпионат мира 2026, который состоялся 9 июня, сборная Бельгии одержала яркую победу над Уэльсом (4:3).
Команды встретились в Брюсселе на стадионе Короля Бодуэна и устроили настоящий матч-триллер.
Бельгийцы провели отличный старт игры. На 15-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти, затем Юри Тилеманс забил на 19-й, а Жереми Доку на 27-й минуте довел преимущество хозяев до разгромного (3:0).
Однако сборная Уэльса не сдалась и устроила камбэк, отыграв три мяча. Гарри Уилсон сократил отставание еще до перерыва с пенальти, а во втором тайме Сорба Томас и Бреннан Джонсон вернули интригу, сравняв счет (3:3) в середине второго тайма.
На 88-й минуте гениальный Кевин де Брюйне принес победу сборной Бельгии (4:3).
Квалификация ЧМ-2026
4-й тур, 9 июня. Брюссель (Бельгия)
Бельгия – Уэльс – 4:3
Голы: Лукаку, 15 (пен), Тилеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 – Уилсон, 45+7 (пен), Сорба, 51, Джонсон, 70
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз выделил Тьерри Анри
Прославленный тренер выделил Илью Забарного