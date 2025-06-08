9 июня на «Король Бодуэн» пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Бельгии сыграет против сборной Уэльса. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия

Команда за последнее время уже несколько раз сменила наставника. Роберто Мартинесу, несмотря на прежние успехи, не простили провала на чемпионате мира. Доменико Тедеско не впечатлил на Евро, но все же там вышли в плей-офф, да и Франции уступили из-за автогола. Но в Лиге наций Де Брюйне и компания ограничились четырьмя очками, проиграв даже Израилю – его опередили в споре за третье место в группе только по дополнительным показателям.

Впрочем, и нынешний наставник, Руди Гарсия, начинал с болезненного поражения в первом стыковом поединке от украинцев, 1:3. На этот раз повезло, в ответной встрече соперника разгромили и остались в дивизионе А. Начиная наконец-то отбор, в Северной Македонии. И, долгое ведя там 1:0, в итоге на 86-й минуте пропустили «уравнивающий» гол, закончив всего лишь 1:1.

Уэльс

Сборная во многом была ведома своей главной звездой, Бейлом. И примечательно, что как только Гарет "завязал", следующий турнир пропустили: уступив в послематчевых пенальти полякам, вылетели в стыке за выход на Евро.

Впрочем, при новом наставнике, Беллами, уже есть первые успехи. Осенью получилось выиграть группу Лиги Наций, где опередили довольно сильную Турцию, а также Исландию и Черногорию. Хотя весной допустили осечку: справившись с Казахстаном на своем поле, потом оформили только ничьей в Северной Македонии. Сейчас была откровенная разминка: дома принимали явного аутсайдера - Лихтенштейн. И обыграли его достаточно скромно, но при этом уверенно – 3:0.

Статистика личных встреч

В последних четырех очных поединках, в 2021-2022 годах, было по две победы Бельгии и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что бельгийцы реабилитируются на глазах у болельщиков солидной победой. Но и гости сейчас стабильно хороши. Их недооценивают, и воспользуемся этим, поставив на валлийцев с форой «+1,5» (коэффициент – 1,73).