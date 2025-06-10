Бельгия – Уэльс – 4:3. Шоу, феерия, камбек и Кевин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира
В матче отбора на чемпионат мира 2026, который состоялся 9 июня, сборная Бельгии одержала яркую победу над Уэльсом (4:3).
Команды встретились в Брюсселе на стадионе Короля Бодуэна и устроили настоящий матч-триллер.
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Бельгийцы провели отличный старт игры. На 15-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти, затем Юри Тилеманс забил на 19-й, а Жереми Доку на 27-й минуте довел преимущество хозяев до разгромного (3:0).
Однако сборная Уэльса не сдалась и устроила камбэк, отыграв три мяча. Гарри Уилсон сократил отставание еще до перерыва с пенальти, а во втором тайме Сорба Томас и Бреннан Джонсон вернули интригу, сравняв счет (3:3) в середине второго тайма.
На 80-й минуте гол Ромелу Лукаку после просмотра VAR был отменен, так как мяч в ходе атаки вышел в аут. Однако на 88-й минуте гениальный Кевин де Брюйне все-таки принес победу сборной Бельгии (4:3).
Квалификация ЧМ-2026
4-й тур, 9 июня. Брюссель (Бельгия)
Бельгия – Уэльс – 4:3
Голы: Лукаку, 15 (пен), Тилеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 – Уилсон, 45+7 (пен), Сорба, 51, Джонсон, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
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