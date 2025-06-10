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ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
09.06.2025 21:45 – FT 4 : 3
Уэльс
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10 июня 2025, 00:40 | Обновлено 10 июня 2025, 01:00
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Бельгия – Уэльс – 4:3. Шоу, феерия, камбек и Кевин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира

10 июня 2025, 00:40 | Обновлено 10 июня 2025, 01:00
92
0
Бельгия – Уэльс – 4:3. Шоу, феерия, камбек и Кевин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

В матче отбора на чемпионат мира 2026, который состоялся 9 июня, сборная Бельгии одержала яркую победу над Уэльсом (4:3).

Команды встретились в Брюсселе на стадионе Короля Бодуэна и устроили настоящий матч-триллер.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Бельгийцы провели отличный старт игры. На 15-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти, затем Юри Тилеманс забил на 19-й, а Жереми Доку на 27-й минуте довел преимущество хозяев до разгромного (3:0).

Однако сборная Уэльса не сдалась и устроила камбэк, отыграв три мяча. Гарри Уилсон сократил отставание еще до перерыва с пенальти, а во втором тайме Сорба Томас и Бреннан Джонсон вернули интригу, сравняв счет (3:3) в середине второго тайма.

На 80-й минуте гол Ромелу Лукаку после просмотра VAR был отменен, так как мяч в ходе атаки вышел в аут. Однако на 88-й минуте гениальный Кевин де Брюйне все-таки принес победу сборной Бельгии (4:3).

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур, 9 июня. Брюссель (Бельгия)

Бельгия – Уэльс – 4:3

Голы: Лукаку, 15 (пен), Тилеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 – Уилсон, 45+7 (пен), Сорба, 51, Джонсон, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Сорба Томас (Уэльс).
45’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Уэльс).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Бельгия).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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