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ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
09.06.2025 21:45 - : -
Уэльс
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 18:35 |
24
0

Бельгия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 9 июня в 21:45 по Киеву

09 июня 2025, 18:35 |
24
0
Бельгия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Бельгии и Уэльса.

Игра состоится на стадионе «Короля Бодуэна» в Брюсселе. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кроме сборных Бельгия и Уэльса, в группе J поборються за путевку на чемпионат мира команды Казахстана, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бельгия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бельгия – Уэльс
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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