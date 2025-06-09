Бельгия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 9 июня в 21:45 по Киеву
В понедельник, 9 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Бельгии и Уэльса.
Игра состоится на стадионе «Короля Бодуэна» в Брюсселе. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Кроме сборных Бельгия и Уэльса, в группе J поборються за путевку на чемпионат мира команды Казахстана, Северной Македонии и Лихтенштейна.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Бельгия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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