В понедельник, 9 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Бельгии и Уэльса.

Игра состоится на стадионе «Короля Бодуэна» в Брюсселе. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кроме сборных Бельгия и Уэльса, в группе J поборються за путевку на чемпионат мира команды Казахстана, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бельгия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция