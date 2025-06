Нуну Мендеш продолжил свою уникальную победную серию

В финальном матче Лиги наций сборная Португалии победила сборную Испании со счетом 2:2 (5:3 – по пен.)

Лучшим игроком турнира был признан Нуну Мендеш.

31 мая 2025 года Нуну Мендеш выиграл вместе с «ПСЖ» Лигу чемпионов в Мюнхене на Альянц-Арене.

8 июня 2025 года Нуну Мендеш выиграл вместе со сборной Португалии Лигу наций в Мюнхене на Альянц-Арене.

Лучший игрок Лиги наций выиграл все 8 финалов, в которых участвовал:

Кубок Португальской Лиги 2021

Суперкубок Португалии 2021

Суперкубок Франции 2022

Кубок Франции 2024

Суперкубок Франции 2024

Кубок Франции 2025

Лига чемпионов 2025

Лига наций 2025

🏆 31st May - Nuno Mendes wins UEFA Champions League final at Allianz Arena



🏆 8th July - Nuno Mendes wins the Nations League at Allianz Arena



In the space of a week or so, Nuno Mendes has won 2 trophies in the same stadium. 🇵🇹👏 pic.twitter.com/nR882AN2O0