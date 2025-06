Алькарас повторил достижение Лейвера и уступает только легендарному Боргу

Достижения испанского теннисиста Карлоса Алькараса, которому на данный момент исполнилось лишь 22 года, редко встречаются в истории мирового тенниса.

Второй номер мирового рейтинга ATP выиграл свой второй Ролан Гаррос в финале, который войдет в историю невероятным противостоянием двух первых ракеток в пятисетовом поединке.

Таким образом, уроженец Мурсии (Испания) добавил в свою коллекцию пятый титул Большого шлема и достиг рубежа, который смог превзойти только легендарный шведский теннисист Бьорн Борг.

Карлос Алькарас, родом из Эль-Пальмара, выиграл свой пятый мейджор всего за 17 выступлений на четырех главных турнирах, повторив достижение Рода Лейвера и Джона Макинроя. Однако Боргу удалось завоевать шесть титулов за то же количество участий.

5 - Only Bjorn Borg (six) has won more Men’s Singles Grand Slam titles than Carlos Alcaraz (five, level with Rod Laver and John McEnroe) after his first 17 appearances in such events in the Open Era. Manita.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/LoT6rqvBP4