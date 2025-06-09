Алькарас повторил достижение Лейвера и уступает только легендарному Боргу

Достижения испанского теннисиста Карлоса Алькараса, которому на данный момент исполнилось лишь 22 года, редко встречаются в истории мирового тенниса.

Второй номер мирового рейтинга ATP выиграл свой второй Ролан Гаррос в финале, который войдет в историю невероятным противостоянием двух первых ракеток в пятисетовом поединке.

Таким образом, уроженец Мурсии (Испания) добавил в свою коллекцию пятый титул Большого шлема и достиг рубежа, который смог превзойти только легендарный шведский теннисист Бьорн Борг.

Карлос Алькарас, родом из Эль-Пальмара, выиграл свой пятый мейджор всего за 17 выступлений на четырех главных турнирах, повторив достижение Рода Лейвера и Джона Макинроя. Однако Боргу удалось завоевать шесть титулов за то же количество участий.