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  4. Алькарас повторил достижение Лейвера и уступает только легендарному Боргу
Ролан Гаррос
09 июня 2025, 02:46 | Обновлено 09 июня 2025, 02:48
27
0

Алькарас повторил достижение Лейвера и уступает только легендарному Боргу

Испанец выиграл свой пятый мейджор всего за 17 выступлений

09 июня 2025, 02:46 | Обновлено 09 июня 2025, 02:48
27
0
Алькарас повторил достижение Лейвера и уступает только легендарному Боргу
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Достижения испанского теннисиста Карлоса Алькараса, которому на данный момент исполнилось лишь 22 года, редко встречаются в истории мирового тенниса.

Второй номер мирового рейтинга ATP выиграл свой второй Ролан Гаррос в финале, который войдет в историю невероятным противостоянием двух первых ракеток в пятисетовом поединке.

Таким образом, уроженец Мурсии (Испания) добавил в свою коллекцию пятый титул Большого шлема и достиг рубежа, который смог превзойти только легендарный шведский теннисист Бьорн Борг.

Карлос Алькарас, родом из Эль-Пальмара, выиграл свой пятый мейджор всего за 17 выступлений на четырех главных турнирах, повторив достижение Рода Лейвера и Джона Макинроя. Однако Боргу удалось завоевать шесть титулов за то же количество участий.

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Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Бьорн Борг Род Лейвер статистика Джон Макинрой
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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