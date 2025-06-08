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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 10:27 | Обновлено 08 июня 2025, 10:41
1733
1

Вингер сборной Канады: «Матч против Украины? Мы расстроены»

Тейджон Бьюкенен высказал свое мнение после уверенной победы над «сине-желтыми»

08 июня 2025, 10:27 | Обновлено 08 июня 2025, 10:41
1733
1
Вингер сборной Канады: «Матч против Украины? Мы расстроены»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейджон Бьюкенен

Вингер национальной сборной Канады Тейджон Бьюкенен поделился эмоциями после победного матча против сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield (4:2).

– Мы хотим изменить футбол в Канаде, и в последние годы мы это делали. Чемпионат мира приезжает в нашу страну, и мы очень взволнованы, во всех этих матчах мы готовимся к нему. Вчерашний матч – это еще один шаг в этом направлении. У нас еще много матчей в ЧМ, но это отличный шаг в правильном направлении.

Конечно, мы хотели сыграть на ноль, но этого не произошло, поэтому мы расстроены. Но это было хорошее выступление команды. Мы очень довольны всеми, теперь нам просто нужно продолжать, – сказал вингер

Ранее своими эмоциями после матча поделился главный тренер сборной Сергей Ребров

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Тейджон Бьюкенен Canadian Shield сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Да сборная Украины позорно обделалась.
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