Вингер сборной Канады: «Матч против Украины? Мы расстроены»

Вингер национальной сборной Канады Тейджон Бьюкенен поделился эмоциями после победного матча против сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield (4:2).

– Мы хотим изменить футбол в Канаде, и в последние годы мы это делали. Чемпионат мира приезжает в нашу страну, и мы очень взволнованы, во всех этих матчах мы готовимся к нему. Вчерашний матч – это еще один шаг в этом направлении. У нас еще много матчей в ЧМ, но это отличный шаг в правильном направлении.

Конечно, мы хотели сыграть на ноль, но этого не произошло, поэтому мы расстроены. Но это было хорошее выступление команды. Мы очень довольны всеми, теперь нам просто нужно продолжать, – сказал вингер

Ранее своими эмоциями после матча поделился главный тренер сборной Сергей Ребров

POST-MATCH REACTION 🎙️#CanMNT 🇨🇦 star Tajon Buchanan on preparing for the World Cup, his own performance and how it felt to score against Barcelona ⚽️ pic.twitter.com/WOECsxTsff